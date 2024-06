Stadio Milan, il sindaco di San Donato: «Adesioni all'accordo di programma entro una settimana»

Mentre il ricorso contro la costruzione del nuovo stadio del Milan a San Donato ha subito un rinvio, l’iter burocratico per la realizzazione dell’impianto prosegue la sua marcia. A confermarlo è lo stesso sindaco di San Donato, Francesco Squeri che a margine della cerimonia per il 210 anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, ha dichiarato: «Per adesso devono ancora rispondere gli enti per l’accordo di programma, risponderanno con l’adesione penso entro una settimana».

«Di certezze non ce ne sono – ha aggiunto -. Io non ho più incontrato il Milan, ci sono più che altro incontri a livello di tecnici, ufficio tecnico del Comune con Regione Lombardia e i tecnici della progettazione dello stadio. Però in questo momento c’è una fase di attesa».

Sulle parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in questi ultimi giorni: «Se la pensa così rispetto il suo pensiero ma faccio l’esempio di Londra dove ci sono cinque o sei stadi della Premier League che sono in quartieri vicini». Una risposta, indiretta, al primo cittadino del capoluogo lombardo era arrivata direttamente dal Milan.