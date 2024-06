Stadio a San Donato, il Milan: «Nessuna incompatibilità con il progetto Inter a Rozzano»

Mentre si attende fine mese per conoscere lo studio di fattibilità, firmato da Webuild, per quanto riguarda la ristrutturazione di San Siro, il Milan continua a muovere i propri passi verso uno stadio di proprietà nell’area San Francesco nel comune di San Donato.

Un’ipotesi che ha visto il favore dell’attuale amministrazione comunale che, a inizio maggio, ha dato il via alla fase relativa all’accordo di programma fra le varie istituzioni e che dovrebbe richiedere un massimo di 18 mesi. Intanto la società rossonera, tramite la società Sport Life City, ha acquisito i terreni su cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio.

Un’area che è stata difesa dai vari comitati No Stadio, ma anche dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ai microfoni de Il Corriere della Sera-Milano aveva commentato: «Conosciamo il territorio e, quando si pensa di costruire qualcosa di imponente, si pensa al Sud di Milano perché il Nord è completamente antropizzato. Vuol dire però inserirsi in aree verdi e due stadi così vicini è ovvio che non potrebbero sussistere». Il riferimento è alle possibili costruzioni di due impianti sportivi, uno a San Donato e uno a Rozzano, con quest’ultimo che sarebbe esclusivamente dell’Inter.

A queste parole ha voluto rispondere il Milan, che in una nota all’ANSA ha precisato che il progetto del nuovo stadio a San Donato non trova alcuna incompatibilità con l’eventuale realizzazione di un nuovo impianto dell’Inter a Rozzano. La distanza infatti tra le due strutture sarebbe di 13 km in linea d’aria, mentre in città come Londra convivono addirittura otto stadi a distanze più ridotte.

Inoltre, la proposta del club rossonero è stata presentata su un’area privata ed edificabile: la zona, prosegue la nota della società, non rientra nel Parco Agricolo Sud Milano, non è uno spazio verde ma è attualmente abbandonata e degradata. Sport Life City (la società controllata dal Milan e proprietaria dei terreni) sta operando con la Polizia di Stato e il Comune di San Donato per bonificare l’intera area e metterla in sicurezza, liberandola da malavita e mal frequentazioni.

Infine, il club rossonero sottolinea come l’area non solo goda di infrastrutture come la stazione di San Donato (raggiungibile con il passante ferroviario) o la fermata della metro MM3, ma sia anche raggiungibile tramite l’Autostrada A1 e con la preesistente tangenziale di Metanopoli, con recenti studi sui flussi di traffico che non hanno evidenziato eventuali difficoltà di accesso allo stadio.