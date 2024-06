Il Mondiale per Club fa slittare la Coppa d’Africa: si giocherà ancora in inverno

La prossima edizione della Coppa d’Africa è costretta a slittare al 2026. Lo scrive il quotidiano francese L’Equipe, che riporta le parole del segretario generale della Confederazione africana (CAF), Veron Mosengo-Omba, il quale ha annunciato questo mercoledì il rinvio della prossima edizione del torneo, inizialmente prevista per l’estate del 2025 in Marocco.

La Coppa d’Africa avrà quindi luogo all’inizio del 2026, per evitare una sovrapposizione con la prima edizione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, che si terrà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Tra i 32 club che parteciperanno a questa nuova formula della competizione saranno presenti anche quattro squadre africane: Al-Ahly, Wydad Casablanca, Espérance Tunis e Mamelodi Sundowns. Molti giocatori africani dovrebbero parteciparvi, sia con i club del continente, ma anche con società europee.

Prossima Coppa d’Africa quando si gioca – Le parole del presidente della CAF

Interrogata più volte su come intendesse adattarsi alla situazione, la CAF ha finito per rispondere tramite il suo segretario generale, e ha rinviato la sua competizione di punta. «Potremmo giocare la Coppa d’Africa dopo il Mondiale per Club, ma sarebbe nell’interesse dei giocatori, che hanno giocato tutta la stagione da affrontare, andare in America per tornare a partecipare immediatamente al torneo?», ha dichiarato il Mosengo-Omba.

Questa nuova programmazione non giova al Marocco, che sperava di sfruttare il torneo per far crescere la propria industria turistica in espansione, anche se la scelta permetterà di evitare di giocare a temperature improponibili, considerando il periodo dell’anno.