Ufficiale, Fonseca lascia il Lille: tutto pronto per l'approdo al Milan

Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Lille. Il tecnico portoghese lascia la formazione francese dopo aver raggiunto il quarto posto in Ligue 1, valevole per il terzo turno preliminare Champions League.

Fonseca, che sembra essere prossimo ad approdare sulla panchina del Milan per sostituire Stefano Pioli, ha guidato il Lille per due stagioni conquistando un piazzamento europeo in entrambi i casi e arrivando fino ai quarti di finale della scorsa Conference League, venendo eliminato dagli inglesi dell’Aston Villa.

«A nome di tutti i componenti del LOSC desidero ringraziare Paulo per il lavoro svolto durante le due stagioni trascorse insieme, ma anche per lo splendido rapporto instaurato con lui in questi 24 mesi. L’avventura è stata molto bella professionalmente e umanamente. Gli auguro grandi successi con il suo futuro club», le parole del presidente del Lille Olivier Létang riportate sul sito ufficiale del club francese.