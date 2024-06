Impresa Paolini: prima semifinale Slam e ingresso nella top 10

Jasmine Paolini è in semifinale al Roland Garros. Si tratta della prima semifinale in uno Slam per la tennista 28enne che è riuscita a superare ai quarti di finale la numero 4 del mondo, Elena Rybakina.

Un momento d’oro per Paolini che grazie a questo traguardo entra per la prima volta nella top 10 del ranking WTA. Inoltre, la giocatrice toscana a febbraio è stata la terza italiana a conquistare un Master 1000 grazie al successo di Dubai. Prima di lei tale impresa era stata raggiunta solamente da Flavia Pennetta e Camila Giorgi.

Un successo quello della Paolini che si somma alla conquista del numero uno del ranking ATP di Jannik Sinner, anche lui in semifinale al Roland Garros. Ecco, si tratta di una prima volta assoluta per il tennis italiano che vede sia nel tabellone maschile che in quello femminile un suo esponente presente in semifinale di uno Slam. A questo risultato, va aggiunto il doppio maschile, composto da Bolelli e Vavassori, che ha raggiunto a sua volta le semifinali. Un traguardo ancora alla portata del doppio femminile composto dalla stessa Paolini e da Sara Errani.