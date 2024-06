EURO 2024, i convocati della Spagna per il torneo continentale

La Spagna si appresta ad affrontare EURO 2024 con un senso di rivalsa, dopo la cocente eliminazione ai calci di rigore agli ottavi di finale del Mondiale 2022 in Qatar per mano del Marocco, grande rivelazione del torneo iridato.

Dopo i tanti scandali all’interno della Federcalcio spagnola, il compito di risollevare la selezione delle Furie Rosse è stato affidato al commissario tecnico Luis de la Fuente. Un nuovo corso per gli spagnoli, che non potranno contare più sui grandi protagonisti del ciclo vincente a cavallo degli anni 10 del 2000 che portarono alla conquista di due Europei e un Mondiale.

Convocati Spagna EURO 2024 – Il girone delle Furie Rosse

La Spagna è stata inserita nel gruppo B, proprio quello dell’Italia. Insieme a queste due nello stesso raggruppamento sono presenti Albania e Croazia, che sarà proprio la prima avversaria delle Furie Rosse il 15 giugno prossimo.

Poi gli uomini di de la Fuente dovranno affrontare l’Italia di Luciano Spalletti e, per ultima, l’Albania. La fase a gironi viene passata dalle prime due di ogni raggruppamento e anche dalle migliori quattro che terminano al terzo posto.

Convocati Spagna EURO 2024 – La lista dei 29 di de la Fuente

In attesa di consegnare la lista definitiva, che può contare fino a 26 elementi, il commissario tecnico spagnolo de la Fuente ha scelto per il momento 29 calciatori che lo accompagneranno in queste settimane di preparazione prima dell’inizio ufficiale di EURO 2024. Ecco i giocatori scelti dal ct spagnolo: