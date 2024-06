I compensi degli arbitri: ecco chi ha guadagnato di più in Italia nel 2023/24

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di serie A con all’attivo più di 300 gare nella massima serie considerando tutti i ruoli (arbitro, VAR e arbitro addizionale), è ora imprenditore nell’azienda di famiglia che produce integratori sportivi naturali Aperegina. Inoltre ogni mercoledì sera di Champions League è parte della scuderia di Amazon Prime Video per commentare nella Var Room il match trasmesso dal broadcaster in Italia.

L’ex direttore di gara teramano, dopo alcuni interventi su Calcio e Finanza, ha deciso di proseguire la collaborazione con la nostra testata inviando un contributo sui gettoni dei direttori di gara per la stagione 2023/24 in Italia.

Chi è l’arbitro che ha guadagnato di più nella stagione di Serie A appena terminata? Occorre premettere che ogni arbitro della CAN A-B viene retribuito in base a una quota fissa e a una quota variabile. La parte fissa ha a che fare con i diritti d’immagine e aumenta a seconda degli anni di militanza; la parte variabile corrisponde al cosiddetto “gettone” di presenza, che varia tra la Serie A e la Serie B. In cima alla classifica di quest’anno troviamo Daniele Doveri, seguito a ruota da Maurizio Mariani e Marco Guida. A sorpresa, fuori dalla top 10 invece Daniele Orsato.

È sempre complesso dare un giudizio su questi numeri. Parliamo sicuramente di cifre elevate, ma non così tanto se rapportate ad altri stipendi che si vedono nel mondo del calcio. Non dimentichiamo che gli arbitri hanno grosse responsabilità: una decisione può orientare un’intera stagione e muovere milioni di euro in un senso o in un altro.

Una nota ulteriore: lo stipendio di un direttore di gara resta sempre superiore a quello di VAR e AVAR. Questo si spiega in relazione a due motivi principali. Il primo: nonostante l’introduzione della tecnologia abbia cambiato il calcio e l’arbitraggio, resta ferma e irrinunciabile una condizione, che è quella della centralità dell’arbitro di campo. Secondo: l’esposizione mediatica (con rischi e pericoli annessi) di un direttore di gara è decisamente superiore rispetto agli altri componenti della sua squadra.

Stipendi arbitri 2023 2024, la top 10 (compensi lordi)

Fuori dalla top 10 troviamo anche big come Daniele Orsato (13° nella graduatoria con 153mila euro), oltre a Maria Sole Ferrieri Caputi (14ª con 144mila euro) e al neo internazionale Andrea Colombo (113mila euro che valgono la 18ª posizione). Il fischietto che ha avuto compensi più bassi, invece, è stato Giuseppe Collu, che si è fermato a 58.900 euro per la stagione 2023/24.

Le altre posizioni in classifica dopo la top 10:

11) Federico La Penna: 165.300 euro;

12) Gianluca Aureliano: 158.400 euro;

13) Daniele Orsato: 153.000 euro;

14) Maria Sole Ferrieri Caputi: 144.400 euro;

15) Rosario Abisso: 137.700 euro;

16) Gianluca Manganiello: 132.800 euro;

17) Marco Piccinini: 131.200 euro;

18) Andrea Colombo: 113.500 euro;

19) Antonio Rapuano: 109.500 euro;

20) Juan Luca Sacchi: 108.400 euro;

21) Antonio Giua: 103.000 euro;

22) Federico Dionisi: 102.200 euro;

23) Matteo Marcenaro: 100.000 euro;

24) Ermanno Feliciani: 97.900 euro;

25) Matteo Marchetti: 94.900 euro;

26) Alessandro Prontera: 92.200 euro;

27) Giovanni Ayroldi: 89.300 euro;

28) Livio Martinelli: 88.900 euro;

29) Luca Massimi: 84.000 euro;

30) Luca Zufferli: 83.200 euro;

31) Francesco Fourneau: 81.400 euro;

32) Alberto Santoro: 76.400 euro;

33) Davide Ghersini: 75.900 euro;

34) Francesco Cosso: 70.950 euro;

35) Ivano Pezzuto: 70.900 euro;

36) Davide Di Marco: 63.200 euro;

37) Paride Tremolada: 60.100 euro;

38) Giuseppe Collu: 58.900 euro.

