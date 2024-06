Il dominio dei top 5 campionati d’Europa: dal 2012 hanno vinto il 97% delle coppe UEFA

La vittoria dell’Olympiacos in Conference League, con il successo contro la Fiorentina in finale, ha spezzato una maledizione che durava ormai da anni per le squadre non appartenenti ai top cinque campionati europei: Ligue 1, Bundesliga, Premier League, Serie A e Liga.

Come riporta su X l’account ufficiale della Union of European Clubs (UEC), l’organismo rappresentativo indipendente dei club europei al di fuori dell’ECA, dal 2012 i greci allenati da Losé Luis Mendilibar sono l’unicca squadra ad aver vinto una competizione UEFA senza far parte dei principali cinque campionati europei. Un digiuno molto lungo che ha visto queste formazioni monopolizzare prima solo Champions ed Europa League e ora anche la Conference, nonostante il numero di partecipanti per i top cinque campionati sia fissato a uno per torneo.

Vincitori coppe europee – I trionfi dal 2012 a oggi

Prima del successo dell’Olympiacos, l’ultima squadra non appartenente ai top cinque campionati europei ad aver sollevato un trofeo UEFA era stato il Porto nel 2011 quando i portoghesi vinsero l’Europa League contro i connazionali del Braga. Quello fu il 36esimo trofeo in 56 anni vinto da una formazione fuori dai top cinque campionati europei.

Guardando invece al periodo che va 1956 al 2011, i club fuori dai top cinque campionati hanno vinto il 27% dei trofei disponibili. Percentuale che scende drasticamente e si attesta al 3% dal 2012 a oggi. Inoltre, in virtù dei risultati 2024, anche la Supercoppa europea sarà conquistata da una formazione appartenente ai top cinque campionati, visto che a giocarsela a Varsavia il prossimo 14 agosto saranno il Real Madrid, vincitore della 15esima Champions della propria storia, e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha centrato il suo primo successo in campo internazionale grazie al successo per 3-0 in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Di seguito, tutti i successi nelle competizioni per club UEFA dal 2012 a oggi:

2011/12

Champions League – Chelsea

Europa League – Atletico Madrid

2012/13

Champions League – Bayern Monaco

Europa League – Chelsea

2013/14

Champions League – Real Madrid

Europa League – Siviglia

2014/15

Champions League – Barcellona

Europa League – Siviglia

2015/16

Champions League – Real Madrid

Europa League – Siviglia

2016/17

Champions League – Real Madrid

Europa League – Manchester United

2017/18

Champions League – Real Madrid

Europa League – Atletico Madrid

2018/19

Champions League – Liverpool

Europa League – Chelsea

2019/20

Champions League – Bayern Monaco

Europa League – Siviglia

2020/21

Champions League – Chelsea

Europa League – Villarreal

2021/22

Champions League – Real Madrid

Europa League – Eintracht Francoforte

Conference League – Roma

2022/23

Champions League – Manchester City

Europa League – Siviglia

Conference League – West Ham

2023/24