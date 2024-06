Serie A, si riparte il 17 agosto: tre turni, poi pausa Nazionali e nuova Champions

Si è conclusa ufficialmente la Serie A 2023/24, sulla quale è calato il sipario con la vittoria della Fiorentina a Bergamo, nel recupero dell’ultimo match rimasto da giocare (e ininfluente ai fini della classifica). Ora l’attenzione del pubblico si sposterà su EUURO 2024 in Germania, che terminerà il 14 luglio, ma le 20 squadre di Serie A sono già al lavoro per costruire le rose in vista del campionato 2024/25.

Ma quando inizierà la Serie A 2024/25? E quali sono le date già note della prossima stagione? Il calendario – lo ricordiamo – sarà particolarmente affollato, a causa della rivoluzione del format delle competizioni per club UEFA (Champions in primis) e dell’introduzione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, che vedrà tra le partecipanti Inter e Juventus .

Date Serie A 2024 25 – Quando si parte e la prima pausa Nazionali

La Serie A 2024/25, come ufficializzato dalla Lega, partirà nel fine settimana del 17-18 agosto e proseguirà per tre giornate prima di fermarsi per due settimane per la prima pausa dedicata alle Nazionali che, dopo l’Europeo, scenderanno in campo per la Nations League (l’Italia affronterà prima la Francia e poi Israele). La Serie A, quindi, non scenderà in campo per il weekend del 7-8 settembre.

Non è ancora stata indicata, invece, la data di fine del campionato, che dovrebbe vedere ancora la disputa delle partite anche durante il periodo natalizio, come fatto quest’anno. Questa soluzione è stata pensata per ridurre al massimo i turni infrasettimanali. Nel campionato 2023/24 solamente una volta le 20 squadre della Serie A sono dovute scendere in campo durante la settimana, ovviamente escludendo gli impegni europei, la Coppa Italia ed eventuali recuperi.

Date Serie A 2024 25 – Le date delle coppe europee

Come detto, durante la settimana si giocheranno le nuove coppe europee, che prenderanno il via con la settimana di “esclusiva” della nuova Champions League. Nel primo turno, la massima competizione europea per club si giocherà anche il giovedì, oltre che martedì e mercoledì.

Di seguito, le date ufficiali della prima fase della Champions League:

Prima giornata : 17–19 settembre 2024

: 17–19 settembre 2024 Seconda giornata : 1/2 ottobre 2024

: 1/2 ottobre 2024 Terza giornata : 22/23 ottobre 2024

: 22/23 ottobre 2024 Quarta giornata : 5/6 novembre 2024

: 5/6 novembre 2024 Quinta giornata : 26/27 novembre 2024

: 26/27 novembre 2024 Sesta giornata : 10/11 dicembre 2024

: 10/11 dicembre 2024 Settima giornata : 21/22 gennaio 2025

: 21/22 gennaio 2025 Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Queste invece le date della prima fase dell’Europa League:

Prima giornata: 25/26 settembre 2024.

25/26 settembre 2024. Seconda giornata: 3 ottobre 2024.

3 ottobre 2024. Terza giornata: 24 ottobre 2024.

24 ottobre 2024. Quarta giornata: 7 novembre 2024.

7 novembre 2024. Quinta giornata: 28 novembre 2024.

28 novembre 2024. Sesta giornata: 12 dicembre 2024.

12 dicembre 2024. Settima giornata: 23 gennaio 2025.

23 gennaio 2025. Ottava giornata: 30 gennaio 2025.

Infine, le date della prima fase della nuova Conference League, che manterrà invece sei giornate:

Prima giornata: 3 ottobre 2024

3 ottobre 2024 Seconda giornata: 24 ottobre 2024

24 ottobre 2024 Terza giornata: 7 novembre 2024

7 novembre 2024 Quarta giornata: 28 novembre 2024

28 novembre 2024 Quinta giornata: 12 dicembre 2024

12 dicembre 2024 Sesta giornata: 19 dicembre 2024

Date Serie A 2024 25 – Le altre pause, la Supercoppa italiana e il Mondiale per Club

Complessivamente, le pause dedicate alle Nazionali saranno quattro in tutta la stagione. Dopo quella di settembre, ce ne sarà una nel mese di ottobre e una nel mese di novembre, mentre l’ultima è prevista per marzo 2025. Nel mezzo della stagione si giocherà inoltre la Supercoppa italiana con il format Final Four. Il torneo andrà in scena nei primi giorni di gennaio in Arabia Saudita.

La stagione si chiuderà poi con un’altra grande novità: il nuovo Mondiale a 32 squadre. Il torneo (che si svolgerà a cadenza quadriennale) prenderà il via negli Stati Uniti domenica 15 giugno e si chiuderà domenica 13 luglio con la finalissima.