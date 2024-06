Dalla top 11 all'MVP: il Real Madrid fa incetta di premi per la Champions League

La Champions League 2023/24 si è conclusa con la finalissima di Wembley che ha visto la vittoria del Real Madrid sul Borussia Dortmund grazie ai gol di Daniel Carvajal e Vinicius Junior.

I Blancos allenati da Carlo Ancelotti hanno sollevato al cielo la 15esima Champions League della propria storia, che sarà anche l’ultima con l’attuale format, visto che dalla prossima edizione si passerà da 32 a 36 squadre e non ci sarà la fase a girone, con tutte le partecipanti che saranno incluse in un unico raggruppamento e potranno contare su otto gare minimo, mentre ora sono solamente sei.

Oltre al trofeo, i giocatori del Real hanno fatto incetta di premi individuali. Infatti, i riconoscimenti della Champions sono andati tutti a calciatori dei Blancos, con una buona rappresentanza anche nella top 11 che infatti ne conta quattro, come il Borussia Dortmund:

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Daniel Carvajal (Real Madrid)

(Real Madrid) Antonio Rudiger (Real Madrid)

(Real Madrid) Mats Hummels (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Ian Maatsen (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Vitinha (PSG)

(PSG) Jude Bellingham (Real Madrid)

(Real Madrid) Phil Foden (Manchester City)

(Manchester City) Harry Kane (Bayern Monaco)

(Bayern Monaco) Vinícius Júnior (Real Madrid)

Il premio come miglior giocatore della competizione è andato a Vinicius, autore del secondo gol della finale, e di sei reti in totale, condite da cinque assist. Il riconoscimento come miglior giovane è andato al suo compagno di squadra Jude Bellingham, che proprio a Vinicius ha fornito l’assist per il gol del raddoppio del Real che ha chiuso la contesa a Wembley.

La UEFA ha diramato anche la classifica dei migliori 10 gol della stagione. E il premio per il più bello è andato a un altro calciatore del Real Madrid come Federico Valverde. Premiata la rete del centrocampista uruguaiano siglata contro il Manchester City al Bernabeu nell’andata dei quarti di finale. Un destro al volo su cross di Vinicius che ha fissato il risultato finale di quella partita sul 3-3. Ecco la graduatoria completa dei migliori gol della Champions League 2023/24: