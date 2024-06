La Serie A piace al pubblico negli stadi e a dirlo sono i numeri. Nella stagione che si è appena conclusa (con il recupero della sfida tra Atalanta e Fiorentina, rinviata a seguito della morte di Joe Barone), il massimo campionato italiano ha fatto registrare la sua media spettatori più alta dalla stagione 1997/98 a oggi, con un dato che tocca le 30.911 presenze per incontro.

Un risultato che mancava almeno dalla stagione 1997/98, quando la Serie A aveva fatto registrare una media spettatori superiore a 31mila. Il dato è in continua crescita in questi anni, soprattutto se consideriamo che – tolte le stagioni 2020/21 e 2021/22 colpite dall’emergenza Covid – nelle prime sette posizioni in classifica rientrano tutte le ultime stagioni calcistiche: 2019/20, 2022/23 e 2023/24.

Serie A media spettatori – L’inversione di tendenza dal 2017

Il dato peggiore di queste ultime 25 stagioni è stato fatto segnare nel 2006/07. La stagione è quella della rivalsa post Calciopoli per il calcio italiano – con la conquista dei Mondiali e il successo del Milan in Champions League – ma lo scandalo ha evidentemente lasciato strascichi, ai quali ha contribuito anche l’assenza della Juventus, per una media appena superiore ai 19mila spettatori.

Dopo una prima parte degli anni 2010 segnata da una difficoltà nel portare il pubblico allo stadio, complice anche un periodo infelice per Inter e Milan (specialmente tra il 2013 e il 2017), le presenze allo stadio sono andate via via crescendo fino a toccare il record della stagione che si è appena conclusa. Tra il 2016/17 e il 2023/24 la Serie A ha recuperato quasi 9mila spettatori medi, per una crescita del 40%.