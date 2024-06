Ufficiale, Maresca allenatore del Chelsea: accordo di 5 anni e stipendio da big

Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Chelsea. I Blues si affidano così al settimo tecnico italiano della propria storia per provare a risollevare le sorti della squadra, reduce da diversi risultati deludenti nonostante i grandi investimenti garantiti dalla nuova proprietà.

Con una nota ufficiale sul proprio sito, il club inglese ha comunicato che Maresca ha firmato un accordo di cinque anni con opzione per un altro anno. L’ex calciatore di Juventus e Siviglia, fra le altre, è reduce dalla promozione in Premier League con il Leicester. E proprio le Foxes si sono garantiti, con il passaggio al Chelsea, una discreta somma.

Stipendio Maresca Chelsea – Ingaggio, durata del contratto e clausola

Non si tratta di un affare insolito per il Chelsea che già per Graham Potter aveva dovuto riconoscere, quella volta al Brighton, ben 23 milioni di euro per portarlo a Stamford Bridge. Questa volta, invece, il Leicester incasserà per liberare Maresca una cifra compresa fra gli 8 e i 10 milioni di sterline (al cambio attuale, 9,4-11,7 milioni di euro).

Sempre secondo i media inglesi, per tutti e cinque gli anni di contratto, il Chelsea garantirà a Maresca un ingaggio da allenatore di primo livello. Infatti, il classe 1980 a partire dal prossimo 1° luglio percepirà 4,2 milioni di sterline nette all’anno che corrispondono a 5 milioni di euro. Una cifra che, se fosse in Serie A, lo porterebbe a essere uno dei tecnici più pagati. Nonostante l’importanza delle cifre, fra ingaggio netto e clausola rescissoria, si tratta di un risparmio abbastanza importante per il Chelsea, che a Pochettino garantiva ben 12,2 milioni di euro netti a stagione.