Il Milan si lega ancora di più agli Emirati: aperta una nuova Academy a Dubai

Il Milan ha comunicato nella giornata di oggi l’apertura di una nuova AC Milan International Academy a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con Ball Beast Academy LCC, startup locale che supporta lo sviluppo di progetti che promuovono l’attività sportiva e l’empowerment per giovani calciatori e calciatrici.

L’evento di presentazione del nuovo centro d’eccellenza, dedicato al benessere dei giovani e allo sviluppo del talento delle future generazioni, è stato ospitato dal Dubai Sports Council, responsabile dello sviluppo del settore sportivo nell’Emirato, attraverso programmi e attività progettati per creare consapevolezza, coltivare talenti e stimolare la creatività. Ad annunciare e approfondire i dettagli del nuovo progetto di lungo termine nella regione è stata una delegazione di AC Milan, guidata dal CEO Giorgio Furlani, insieme al Chief Commercial Officer Maikel Oettle, alla Regional Director Greta Nardeschi e alla Milan Legend Serginho, accompagnati da Hassan Alameddine, General Manager di Ball Beast Academy.

La creazione di una nuova Academy a Dubai rappresenta una nuova importante tappa nella strategia di espansione globale del Club, guidata da RedBird Capital Partners: ulteriore testimonianza dell’attenzione e radicamento in un territorio chiave, confermata dall’apertura lo scorso novembre di Casa Milan Dubai, la nuova sede rossonera in Medio Oriente, e in precedenza dalla partnership con Expo 2020.

Presente nell’area anche attraverso la più longeva Academy in attività, inaugurata 15 anni fa in Kuwait, che ha ospitato nel tempo oltre 5mila ragazzi e ragazze, AC Milan intende mettere a disposizione competenze ed esperienze per contribuire alla generazione di una cultura sportiva sana e di eccellenza, che rispecchi i principi del Metodo Milan, in un territorio che vive di passione per i colori rossoneri: nell’intera area MEA (Middle East & Africa) il Milan è il club italiano più tifato e si posiziona nella top 10 dei club mondiali, con circa 2,5 milioni di tifosi nei soli Emirati Arabi Uniti.

Nella stessa regione, AC Milan può contare inoltre su rilevanti partnership con Emirates, SIRO e, nello specifico, con CFI Financial Group, Global Partner rossonero che sarà tra i protagonisti di questa nuova avventura, comparendo sul back-of-shirt delle maglie indossate da tutti i giovani calciatori e le giovani calciatrici della nuova Academy, accompagnandoli nel loro percorso di crescita personale e sportiva.

AC Milan International Academy a Dubai si inserisce in un contesto di oltre 100 Academy rossonere sul territorio italiano e internazionale, che nella stagione sportiva 2023/24 hanno proposto programmi guidati da circa 2.500 allenatori e educatori AC Milan, coinvolgendo oltre 20mila ragazzi e ragazze di tre diversi continenti.

Maikel Oettle ha dichiarato: «L’inaugurazione di una nuova Academy a Dubai è un’ulteriore testimonianza dell’ambizione e della volontà del nostro Club di rafforzare il legame con il Medio Oriente, una regione strategica, ricca di passione per i nostri colori e con milioni di sostenitori. Vogliamo condividere il Modello Milan e investire nello sviluppo del talento dei giovani, dentro e fuori dal campo, con l’obiettivo di generare un concreto impatto sulle comunità locali in cui operiamo, e sviluppare la nostra presenza a livello internazionale».

«Collaborare con AC Milan per il lancio della loro AC Milan Club Academy con sede a Dubai è un’opportunità entusiasmante che estende il nostro ruolo a livello globale come Official Online Trading Partner. Avendo la nostra sede centrale a Dubai, questa iniziativa ha un significato speciale per noi di CFI. Non vediamo l’ora di offrire un contributo per la comunità attraverso questo progetto e siamo fiduciosi che porterà alla nascita di talenti locali. Non vediamo l’ora di assistere all’ impatto che avrà a lungo termine», il commento di Hisham Mansour, co-fondatore e amministratore delegato di CFI.

Hassan Alameddine, General Manager di Ball Beast Academy LCC, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di annunciare il lancio della Milan Academy a Dubai, un passo fondamentale nella nostra missione di coltivare ed elevare talenti calcistici negli Emirati Arabi Uniti. La nostra academy è impegnata a instillare valori di lavoro di squadra, disciplina e fair play, che sono essenziali per la crescita personale e atletica. Promuovendo una comunità forte e offrendo allenamenti di classe mondiale, miriamo a scoprire e sviluppare la prossima generazione di stelle del calcio, con programmi speciali dedicati alle ragazze nel calcio e alle persone con disabilità».