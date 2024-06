Udinese e Macron avanti insieme: accordo fino al 2031

Dopo aver agguantato la salvezza all’ultima giornata, in casa Udinese si pensa a progettare l’immediato futuro che anche nel 2024/25 vedrà i friulani in Serie A. E in attesa di sapere se Fabio Cannavaro sarà riconfermato come allenatore, il club bianconero rafforza la propria partnership con Macron, sponsor tecnico dell’Udinese dal 2018.

Come comunica lo stesso club sul proprio sito ufficiale, il rapporto con il marchio italiano «per il momento, fino al termine della stagione 2030-31. Un legame solido e molto produttivo, che negli anni ha superato il confine del formale rapporto commerciale grazie all’intenso rapporto di amicizia e stima che si è creato tra due realtà impegnate a dare vita ad un progetto sportivo e sociale importante».

«Condivisione di intenti e di valori sportivi e sociali, perfetta sintonia nell’ambito dei progetti di sostenibilità ambientale per i quali Udinese e Macron lavorano insieme da diversi anni e che hanno portato alla progettazione e sviluppo di capi sempre più esclusivi, ricercati e tecnicamente avanzati. I bianconeri sono stati il primo top club Macron a scegliere, già nel 2020, di realizzare una propria maglia gara in Eco Fabric, tessuto in poliestere al 100% riciclato da PET. Una scelta consapevole, che insieme a molte altre, ha portato l’Udinese a diventare il quarto club più sostenibile al mondo, il primo in Italia – si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale dell’Udinese –. Un percorso comune scandito negli anni dalla realizzazione di maglie che hanno ‘raccontato e narrato’ storia, tradizione, simboli, stretto legame con il territorio che il club rappresenta, il Friuli, esaltando l’identità e il senso di appartenenza dei “primi bianconeri d’Italia”. Maglie e una ricca linea di merchandising presenti all’interno dell’esclusivo Macron Sports Hub del Bluenergy Stadium e nel nuovo Macron Store che verrà aperto prossimamente nel centro di Udine e dove saranno disponibili anche le linee di abbigliamento Macron per il tempo libero».

«Quello che esiste tra Macron e Udinese è qualcosa che va oltre una partnership commerciale. Si tratta di un progetto comune fatto di scelte aziendali, ma anche personali, per raggiungere un obiettivo comune. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Un percorso stimolante per entrambi e che ha portato alla realizzazione di collezioni innovative sia dal punto di vista tecnico che stilistico, nelle quali alla tradizione di un club ricco di storia è stato possibile unire una sperimentazione grafica e di design che ha prodotto capi unici ed esclusivi. Un viaggio che continuerà ancora per molte stagioni nelle quali poter ideare, sviluppare, produrre insieme e in perfetta sintonia».

«13 anni insieme vuol dire condivisione totale – sottolinea il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino – Con il rinnovo dell’accordo il sodalizio Udinese-Macron raggiungerà una durata rilevante che testimonia quanto i nostri brand siano forti a livello internazionale. E’ motivo di grande soddisfazione rafforzare questa partnership con un’azienda leader del settore che crede in noi e nella quale abbiamo trovato una compagna di viaggio con cui condividere ideali e sfide mettendo a disposizione la storicità e il prestigio di Udinese. Insieme saremo sempre più green, innovativi e forti».