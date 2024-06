La Champions 2024/25 in tv: dove si vedrà e l’incognita in chiaro

Il Real Madrid ha messo il punto – con il 15° successo della sua storia – sulla Champions League per come abbiamo imparato a conoscerla negli ultimi 20 anni. A partire dalla prossima stagione una vera e propria rivoluzione investirà la manifestazione, pronta a entrare in una nuova era.

Qualificazioni, format, sorteggio, calendario e anche orari: la Champions League che vedrà la luce a partire dal 2024/25 sarà rivoluzionata rispetto a quella attuale. Si tratterà della prima vera sostanziale modifica al format dopo gli ultimi due decenni, da quando cioè si è concluso il breve esperimento della doppia fase a gironi, testati dalla UEFA a partire dal 1999/00 e che vennero utilizzati per l’ultima volta nel 2002/03.

Dove si vedrà Champions League 2024 2025, le novità

Novità attese anche dal punto di vista televisivo, con due conferme: si ripartirà da Sky e Amazon come nel triennio 2021/24, ma cambierà la trasmissione in chiaro delle partite.

In particolare, Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite di Champions League in ciascuna stagione. Un notevole cambiamento, considerando che nel triennio 2021/24 la pay-tv di Comcast poteva trasmettere 121 delle 137 partite a stagione, ma senza nessuna esclusiva (visto che le stesse gare venivano mandate in diretta in streaming da Mediaset su Infinity+).

Insieme a Sky, come detto, ci sarà ancora Amazon, che rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Dal 2024, l’offerta di Prime Video infatti includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali.

A pagamento, quindi, questa sarà la suddivisione delle gare:

Sky: 185 partite su 203, finale compresa;

Amazon Prime Video: la miglior partita del mercoledì (18 partite su 203).

Dove si vedrà Champions League 2024 2025, l’incognita in chiaro

Al netto di satellite e internet (anche tramite la tv online NOW) è interessante il tema della partita in chiaro, che nel triennio appena concluso è stata trasmessa da Mediaset su Canale 5 (la migliore sfida del martedì). Al termine del post partita della finale tra Real Madrid e Borussia Dortmund, il direttore di Sport Mediaset Alberto Brandi ha salutato i telespettatori, dando l’appuntamento sulla tv del Biscione per le gare di Coppa Italia della prossima stagione.

Da regolamento Sky non è obbligata a mandare in onda un incontro gratuitamente e – sulla carta – potrebbe decidere di mantenere l’accesso alla Champions riservato ai soli abbonati. Nella delibera AgCom sugli eventi di rilevanza per la società e per i quali è assicurata la copertura in chiaro, si fa riferimento solamente a «finale e semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane».

Si tratta chiaramente solo di un’ipotesi formulata sulla base di quanto previsto dai regolamenti, ed è verosimile immaginare che la pay-tv aprirà anche alla trasmissione di una partita in chiaro per ogni turno (o con qualche formula diversa), probabilmente su TV8, il canale del digitale terrestre già utilizzato per trasmettere i match di Europa Leaguee di Conference League. Questo chiaramente se Sky decidesse di mantenere per sé il prodotto nella sua interezza.