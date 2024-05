Bellingham affronta il suo passato: parata di stelle nella finale di Wembley

L’ultimo atto della massima competizione europea per club, anche agli occhi del FPeX – Football Players Exchange di CSA , promette grandi duelli in campo. La sfida al suo passato per Bellingham, l’ultima gara nei Blancos di Kroos proprio contro una grande compagine tedesca, la voglia di rivincita di Sancho in campo internazionale. Per non parlare della sfida tra allenatori, con ben 23 anni di differenza e palmares opposti.

L’ultima volta nell’impianto londinese, nel lontano 2013, il Borussia c’era ma il ricordo del “Muro Giallo” non è dei più felici: il gol di Robben, a tempo quasi scaduto, consegnò la Coppa dalle grandi orecchie ai rivali del Bayern Monaco, in un derby in finale molto equilibrato. Anche in quella occasione la squadra guidata da Klopp arrivò come sfavorita ma il campo dimostrò altro, eccome.

Alle ore 21 di sabato 2 giugno sarà tempo di finale di UEFA Champions League 2023/24: Borussia Dortmund vs Real Madrid . Il palcoscenico sarà quello delle grandi occasioni. La capienza di circa 90.000 spettatori renderà unico il big match di Wembley, per la terza volta nella storia della competizione europea.

Sulla carta è Davide contro Golia. Da una parte una squadra arrivata quinta in Bundesliga e vincitrice una sola volta della Champions League; dall’altra una corazzata capace di alzare il trofeo per 14 volte e reduce dal successo in Liga. Con queste premesse non sembra esserci storia: noi, appassionati di calcio, sappiamo che sarà il campo a parlare e le finali, dopotutto, fanno storia a sé.

La strategia di Terzic: solidità difensiva e qualità sulla trequarti

Il cammino in Champions League del Borussia Dortmund è andato contro ogni pronostico. Sorteggiata in un girone di ferro con Paris Saint Germain, Milan e Newcastle, la squadra di Terzic ha concluso al primo posto. Dopo aver eliminato in ordine PSV Eindhoven, Atletico Madrid e, ancora, PSG, è tempo di affrontare il Real Madrid.

Per opporsi allo strapotere sportivo, ed economico, dei Blancos servirà una prestazione oltre i propri limiti. Il Dortmund ha dimostrato, in particolare nel doppio confronto con i parigini, di sapere come blindare la propria porta. Il giocatore più quotato del BVB, Nico Schlotterbeck (SCH04), sarà chiamato agli straordinari contro Vinicius & co: quale miglior occasione per dimostrare che vale tutti i circa 50 milioni della borsa dei calciatori.

La cerniera di centrocampo, composta dall’esperto Emre Can (CAN23) e dal duttile Marcel Sabitzer (SAB20), dovrà fare filtro e innescare i veloci trequartisti gialloneri. Tra tutti è sbocciato il talento di Jadon Sancho (SAC10), rientrato in Germania dopo la brutta parentesi al Manchester United.

L’inglese è, nettamente, il più in forma della squadra, come lo dimostrano i numeri (+2,89% di Var%): contro il PSG è stato nominato MVP e la finale di Wembley può consacrarlo, definitivamente, nel calcio europeo.

Il mantra di Ancelotti: fantasia al potere da Bellingham in su

«Non credo che il ruolo più importante sia quello dell’allenatore. Mai. Ci sono due categorie, quelli che non fanno nulla e quelli che fanno molti danni. Io cerco di far parte del primo gruppo. I giocatori devono capire il lavoro di squadra. La differenza la fa la squadra». Parole, e umiltà, di Carlo Ancelotti, dopo aver alzato quattro Champions League da allenatore.

Il suo Real Madrid non farà il gioco corale più affascinante d’Europa ma la qualità, e la concretezza, dei ragazzi di “Re Carlo” non ha eguali. Come non ha paragoni la carriera immensa di Toni Kroos (KRO08), che ha annunciato il suo ritiro dal calcio proprio dopo la finale di Wembley (l’addio definitivo al termine di Euro 2024). Il palcoscenico di Wembley, con gli occhi del mondo addosso, non può che stimolare un vincente come il tedesco.

Dal centrocampo in su la difficoltà sta nello scegliere chi sia più determinante. Attraverso le statistiche della piattaforma si giunge a decretare Jude Bellingham (BEL05) come il più atteso, non solo per il suo passato al Dortmund.

Il giocatore più quotato dell’intero FPeX – Football Players Exchange, unico ad aver superato quota 200 milioni di valutazione in stagione, è definitivamente esploso a Madrid: primo anno condito da 23 gol e 12 assist, un ruolino di marcia impressionante considerando il ruolo da mezz’ala-trequartista. Annata che lo ha portato a incrementare il proprio valore del +42,14%, l’upgrade migliore in campo a Wembley.

In attacco, libertà d’espressione totale per Vinicius Jr. (VIN07) e Rodrigo (ROD17). Il numero 7 è il secondo calciatore di maggior valore della piattaforma e ha già deciso una finale di Champions League (contro il Liverpool nel 2022). Il suo connazionale, in maglia 17, viene spesso sottovaluto da stampa e avversari: non è facile risaltare con compagni di questo calibro ma le grandi serate europee del Real portano, spesso, la sua firma.

Una chiamata interessante, e forse inaspettata, è Brahim Diaz (DIA21). Il “folletto” spagnolo, quasi sicuramente dalla panchina, può portare vivacità e qualità nella seconda parte del secondo tempo o più, in caso di supplementari: la statica difesa dei tedeschi non deve sottovalutarne l’eventuale ingresso a gara in corso.

La finale di Wembley decreterà l’ultimo campione europeo con il vecchio format. Dall’anno prossimo, infatti, tutto cambierà e saranno 36 le squadre a contendersi la Coppa. Intanto, non resta che accedere al FPeX – Football Players Exchange, iscriversi e decidere su chi puntare delle due compagini in campo: Borussia Dortmund e Real Madrid, a voi la scena!

FPeX – Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop, completare la procedura di registrazione e, importante novità, acquistare direttamente in euro o USDC i CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in euro. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: