È stata realizzata e già consegnata al fondo statunitense Oaktree la perizia con la valutazione dell’Inter che è stata realizzata dai consulenti di KPMG. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il documento è stato chiesto a seguito del passaggio di proprietà dell’Inter, avvenuto lo scorso 22 maggio dopo il mancato rimborso del prestito concesso tre anni fa dalla stessa Oaktree a Suning per la gestione del club nerazzurro.

Il prestito è scaduto il 21 maggio, con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro (interessi compresi), e Oaktree ha proceduto all’escussione del pegno. Secondo indiscrezioni, il documento di KPMG indicherebbe una valutazione dell’Inter superiore al miliardo di euro, compresi i debiti. Si tratterebbe di una perizia ritenuta una base di partenza congrua, in caso di futura vendita del club nerazzurro.

Infatti una futura cessione dell’Inter, in base agli accordi sottoscritti tra la famiglia Zhang e il fondo californiano, prevede condizioni precise: Oaktree dovrà essere rimborsata del prestito concesso tre anni fa, più gli interessi maturati nel tempo trascorso fino alla vendita (erano al 12% annuo nel contratto del 2021) . Al contrario alla famiglia Zhang andrà la differenza tra quanto incassato e i debiti complessivi: cioè quanto dovuto ad Oaktree e il rimborso del bond da 415 milioni di euro.

Questi accordi spiegano anche il passaggio di consegne senza grandi clamori di una settimana fa: il presidente Steven Zhang si è detto dispiaciuto per l’addio, ma non ha avviato cause legali. I riflettori sono infatti puntati sulla valutazione dell’Inter che consentirà alla famiglia Zhang di rientrare di una parte dell’investimento, con la speranza quindi che la cessione avvenga al prezzo più elevato possibile.