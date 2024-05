Red Bull approda in Inghilterra: è il nuovo socio di minoranza del Leeds

Domenica scorsa il Leeds è arrivato a un passo dalla promozione in Premier League, ma ha dovuto arrendersi al Southampton che è riuscito a uscire vittorioso da Anfield dopo la finale playoff di Championship.

A pochi giorni da quella grande delusione, il Leeds ha ufficializzato che Red Bull sarà il nuovo main sponsor a partire dalla prossima stagione. Inoltre, il famoso brand, già proprietario di Lipsia e Salisburgo, ha acquisito una quota di minoranza del club. A guidare il Leeds, quindi, rimane il gruppo 49ers Enterprises, controllante della franchigia NFL di San Francisco, che hanno prelevato la maggioranza del club da Andrea Radrizzani. Oltre a campeggiare sulle divise da gioco del Leeds, Red Bull diventerà anche il partner esclusivo per gli Energy Drink del club, con il marchio presente all’interno di Elland Road e durante le apparizioni ufficiali del club sui media.

«Sono entusiasta che la Red Bull si unisca a noi per costruire un futuro luminoso per il Leeds United e condivida il nostro profondo rispetto per questo club davvero speciale – ha affermato Paraag Marathe, presidente del Leeds United –. In qualità di presidente, il nostro consorzio di partner di investimento sarà prezioso per me mentre ci avviciniamo a questo momento importante per il club, ora e in futuro. L’aggiunta di Red Bull è una pietra miliare storica che consentirà ulteriormente al club di raggiungere il suo pieno potenziale competitivo».

«Siamo lieti di essere un elemento importante e un partner del Leeds United. Un club che è sicuramente uno dei più grandi d’Inghilterra e ha una storia ricca e di successo. L’ambizione di riportare il Leeds United in Premier League e affermarsi nel miglior campionato di calcio del mondo si sposa molto bene con la Red Bull. Attendiamo con impazienza la partnership e siamo ottimisti ed energici per il futuro», ha affermato Oliver Mintzlaff, CEO di Red Bull Corporate Projects and Investments.