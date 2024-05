La Fiorentina “elimina” il Torino: ufficiali otto italiane nelle coppe europee

Adesso è ufficiale: saranno otto le squadre italiane che prenderanno parte alle coppe europee nella prossima stagione. Con la sconfitta della Fiorentina nella finale di Conference League contro l’Olympiacos, si delinea anche il quadro delle squadre italiane qualificate per le coppe europee della prossima stagione, la prima con i nuovi format.

La Serie A non avrà nove squadre nelle varie competizioni, ma ne porterà otto. La sconfitta della formazione toscana “elimina” il Torino, che in caso contrario avrebbe avuto accesso alla Conference League. Saranno invece i toscani a prendere parte alla competizione, mentre i granata dovranno riprovare l’assalto all’Europa il prossimo anno.

Quante italiane nelle coppe? Tutti i piazzamenti

Di seguito, tutti i piazzamenti definitivi in vista delle competizioni per club UEFA della stagione 2024/25:

Inter (Champions League) Milan (Champions League) Juventus (Champions League) Atalanta (Champions League) Bologna (Champions League) Roma (Europa League) Lazio (Europa League) Fiorentina (Conference League)

Quante italiane nelle coppe? Sfumano i due sogni della Serie A

Non riesce dunque alla Serie A il “colpo” di portare sei squadre in Champions League e nove complessive nelle coppe europee. Nel primo caso, il quarto posto dell’Atalanta ha fatto sfumare l’obiettivo (reso possibile dal successo in Europa League), mentre per quanto riguarda il numero di club, è stata la sconfitta della Fiorentina a rendere definitive le otto partecipanti.