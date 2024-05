I club europei che valgono di più: Juve prima in Serie A, il Milan sorpassa l’Inter

E’ stato pubblicato anche per il 2024 The European Elite, il report firmato da Football Benchmark che analizza i valori (enterprise value) dei migliori club calcistici in Europa. Quest’anno, il valore aggregato dei top 32 club europei ha toccato la cifra record di 59,1 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto ai 51,7 miliardi della scorsa stagione, e con un aumento del 124% negli ultimi otto anni.

Questa crescita annuale è guidata da tre fattori chiave: l’aumento dei multipli di ricavo osservati nel mercato, un notevole incremento dei ricavi operativi (un aumento annuale dell’11% nel reddito operativo aggregato), trainato dalla crescita dei ricavi da matchday e da quelli commerciali post-Covid, e un miglioramento della sostenibilità finanziaria in generale (il rapporto medio tra costi del personale e ricavi è diminuito del 7% e la redditività netta aggregata è migliorata di quasi 1,2 miliardi di euro).

I flussi di ricavo aggiuntivi derivanti dal nuovo format della UEFA Champions League e dal prossimo Mondiale per Club della FIFA, insieme alla piena attuazione dei nuovi regolamenti UEFA sulla Sostenibilità Finanziaria, stanno contribuendo a un maggiore appeal per i club di alto livello europei e a una crescita delle loro valutazioni.

I club che valgono di più al mondo – Real Madrid al primo posto

Guardando la classifica del valore dei club, il Real Madrid torna al primo posto, dopo essere stato scavalcato dal Manchester City nel 2023. Le Merengues hanno un enterprise value pari a oltre 5 miliardi di euro, mentre i Citizens si fermano a poco più di 4,9 miliardi. Il podio si completa con l’altra squadra di Manchester, lo United, che arriva a oltre 4,8 miliardi. Le tre società hanno fatto registrare un aumento da un minimo del 21% a un massimo del 27%.

Nell’attuale top 10 sono rappresentati quattro dei migliori cinque campionati al mondo. La Premier League (al top con sei club), la Liga spagnola (due club), la Bundesliga e la Ligue 1, queste ultime con un club a testa. Resta fuori solamente la Serie A, la cui prima rappresentante è la Juventus, che si posiziona al 12° posto con un enterprise value in calo a 1,7 miliardi di euro.

I club che valgono di più al mondo – La classifica completa

Questa la graduatoria completa del 2024, con la presenza di sette italiane, tre delle quali possono vantare un valore ben superiore al miliardo di euro:

Real Madrid – 5,097 miliardi di euro (+27%) Manchester City – 4,933 miliardi di euro (+21%) Manchester United – 4,861 miliardi di euro (+24%) Bayern Monaco – 4,255 miliardi di euro (+11%) Liverpool – 4,189 miliardi di euro (+7%) Barcellona – 4,115 miliardi di euro (+17%) Tottenham – 3,505 miliardi di euro (+26%) PSG – 3,293 miliardi di euro (+22%) Chelsea – 3,264 miliardi di euro (+9%) Arsenal – 3,108 miliardi di euro (+35%) Borussia Dortmund – 1,893 miliardi di euro (+9%) Juventus – 1,702 miliardi di euro (-5%) Atletico Madrid – 1,672 miliardi di euro (-8%) Milan – 1,436 miliardi di euro (+35%) Inter – 1,424 miliardi di euro (+13%) West Ham – 1,083 miliardi di euro (+15%) Napoli – 906 milioni di euro (+28%) Eintracht Francoforte – 740 milioni di euro (+8%) Ajax – 684 milioni di euro (+8%) Siviglia – 647 milioni di euro (+15%) Aston Villa – 633 milioni di euro (+15%) Benfica – 628 milioni di euro (+29%) Roma – 604 milioni di euro (+9%) Porto – 556 milioni di euro (+21%) Everton – 547 milioni di euro (-1%) Lione – 492 milioni di euro (-13%) Marsiglia – 480 milioni di euro (+27%) Atalanta – 467 milioni di euro (-19%) Lazio – 445 milioni di euro (+4%) Villarreal – 424 milioni di euro (-12%) Sporting Lisbona – 394 milioni di euro (nuova) Real Sociedad – 391 milioni di euro (nuova)

I club che valgono di più al mondo – Le società italiane

Guardando nel dettaglio ai club italiani, la Juventus si trova al primo posto tra le società del nostro Paese, ma il suo valore è in calo, complice l’assenza dalle coppe europee nella stagione 2023/24. Vola il Milan, che supera l’Inter in classifica per la prima volta dal 2018 ed è il club che fa registrare il maggior aumento di valore tra tutti quelli in classifica, con un aumento del 35%.

Sul dato dei rossoneri incidono positivamente la semifinale di Champions League del 2022/23 e un corposo aumento dei ricavi commerciali, con costi del personale tutto sommato stabili. E’ il terzo anno consecutivo in cui i rossoneri fanno segnare la maggiore crescita a livello percentuale. Nonostante il sorpasso subito dai cugini, anche l’Inter cresce del 13% e si porta a un valore superiore a 1,4 miliardi.

Sotto le tre big si trova il Napoli, di poco sopra a 900 milioni di euro e con un enterprise value in crescita del 28%. Sale anche la Roma – a quota 604 milioni –, mentre l’Atalanta fa registrare un calo del 19%. Il dato è legato all’assenza nelle coppe europee 2022/23, ma per i bergamaschi si prospetta un netto aumento in vista della prossima edizione.

Tra le italiane, chiude la Lazio, che è cresciuta del 4% e che si trova al 29° posto in classifica. Complessivamente, la Serie A è rappresentata da società per un valore di quasi 7 miliardi di euro e quasi 1 miliardo di media, corrispondente all’11% del valore totale dei club presenti nello studio.