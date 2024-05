La Fiorentina cerca il colpo per la Serie A: nove squadre nelle coppe 2024/25

La possibilità di portare sei squadre nella prossima edizione della UEFA Champions League (la prima con il nuovo format) è sfumata a seguito del successo dell’Atalanta sul Torino. Ma l’’ultima giornata del campionato di Serie A ha mandato in scena anche un’altra battaglia per l’Europa, quella che si è svolta tra il nono e il decimo posto, seppur condizionata alla finale di Conference League.

Attualmente – guardando solo al campionato – la Serie A avrà otto squadre nelle coppe europee 2024/25. Cinque in Champions League, due in Europa League e una in Conference League. Tuttavia, se la Fiorentina questa sera dovesse vincere la finale di Conference contro l’Olympiacos, i viola sbloccherebbero un ulteriore piazzamento dal campionato.

Nove italiane nelle coppe europee? Cosa dice la UEFA

A confermarlo è stata la stessa UEFA, che ha di fatto escluso che una nazione possa non avere una rappresentante nella terza competizione europea per club. Al termine del campionato, la situazione in classifica è la seguente, ricordando sempre che la Fiorentina ha una partita in meno rispetto alle altre:

8. Fiorentina – 57 punti (Conference League)

9. Torino – 53 punti (prima esclusa)

10. Napoli – 53 punti (seconda esclusa)

Quindi, l’ultima giornata di campionato è stata decisiva per decretare nono e decimo posto. La formazione che si è classificata nona – il Torino, appunto – tiferà quindi Fiorentina questa sera in finale di Conference. Discriminante che definirà il numero di rappresentanti dell’Italia, che potrebbero essere o otto o nove.

Nove italiane nelle coppe europee? Cosa cambia con la vittoria della Fiorentina

Ma cosa cambierà in caso di successo della Fiorentina? Se i viola vinceranno la Conference League avranno diritto a prendere parte all’Europa League il prossimo anno e manderanno il Torino in Conference, per una classifica di Serie A che vedrà i seguenti piazzamenti validi per l’Europa:

Inter (Champions League) Milan (Champions League) Juventus (Champions League) Bologna (Champions League) Atalanta (Champions League) Roma (Europa League) Lazio (Europa League) Fiorentina (Europa League) Torino (Conference League)

In caso di sconfitta, invece, sarà la Fiorentina a disputare nuovamente la Conference (grazie all’ottavo posto in Serie A), mentre il Torino sarà fuori dalle coppe europee. In questo caso, la classifica del campionato assegnerà i seguenti posti nelle coppe europee: