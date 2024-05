Il POS è obbligatorio anche per le società di calcio

Il Pnrr 2, ovvero il decreto legislativo numero 36 del 2022, ha portato diverse novità, una delle quali riguarda direttamente le società calcistiche. Nello specifico, ha introdotto l’obbligo di installazione e utilizzo dei sistemi di pagamento elettronico, noti come POS. Questo cambiamento normativo fa parte di un pacchetto più ampio di riforme, finalizzate al potenziamento dell’economia digitale e alla lotta contro l’evasione fiscale. Com’è ovvio, incide in maniera importante sulle operazioni finanziarie delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).

L’obbligo del POS per le società calcistiche

Dal 30 giugno 2022, tutte le società e associazioni sportive, comprese quelle operanti nel settore del calcio, devono garantire l’accettazione di pagamenti tramite POS per la vendita dei prodotti e dei servizi offerti. Questo requisito non riguarda esclusivamente le transazioni commerciali ma si estende anche ai pagamenti delle quote associative, qualora queste vengano percepite in cambio di servizi specifici forniti ai soci.

Per quel che riguarda le tipologie di POS da adottare, non ci sono restrizioni. Le società di calcio possono infatti scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. La scelta dei prodotti è molto amplia, e le loro caratteristiche variano in base al modello e all’azienda che le propone. Il consiglio è di valutare tutti i POS disponibili sul sito Nexi, così da capire gli elementi che li differenziano.

Tornando alla normativa, questa stabilisce chiaramente che il mancato utilizzo del POS per accettare i pagamenti comporta delle sanzioni pecuniarie. Per ogni transazione per la quale non viene offerta la possibilità del pagamento elettronico, la sanzione ammonta a 30€, a cui si aggiunge una penalità aggiuntiva pari al 4% del valore della transazione rifiutata. Si tratta di un meccanismo sanzionatorio che intende incentivare l’adozione degli strumenti di pagamento digitali, contrastando il contante e garantendo una maggiore trasparenza nelle operazioni finanziarie.