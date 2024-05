Sono state undici le ore trascorse da Oaktree dentro alla sede di viale della Liberazione, nel primo “tour” del fondo americano negli uffici dell’Inter. I nuovi proprietari sono entrati nella stanza dei bottoni del club nerazzurro intorno alle 9.20 di mattina e l’ha lasciata in serata: come debutto ufficiale da azionista, abbastanza intenso.

Accanto ad Alejandro Cano, manager impegnato in primissimo piano nella gestione del club, la collega per la parte legale Katherine Ralph, che a Milano è residente e per questo parla italiano da madrelingua, e pure altre due anime italiane del fondo: Roberto Meduri dell’area “Opportunies” e Carlo Ligori, specializzato nel settore investimenti.

Sono saliti al decimo piano – spiega La Gazzetta dello Sport – dove ci sono gli uffici dei più alti dirigenti e pure la stanza che fu di Zhang. Al momento si è scelto una location più formale per i meeting: quello del mattino con l’area sport si è svolto nell’ampia sala riunioni dove è stato consumato il pranzo, poi nel pomeriggio è salito al piano pure Simone Inzaghi.

Inter nuovo presidente – In quota il nome di Marchetti

Oggi è prevista una nuova tappa in sede e stavolta l’esplorazione riguarderà l’area corporate: a presentare il lavoro del suo gruppo l’altro AD Alessandro Antonello. In più, è prevista la presentazione con il resto dei lavoratori della sede. L’idea dei manager Oaktree è di essere presenti in viale della Liberazione ogni settimana, per 2-3 giorni almeno. Per il resto, si avvicina la data dell’assemblea dei soci convocata da Zhang in uscita: lì nascerà il nuovo organo di governo con i direttivi di Oaktree nel CdA.

La scelta successiva sarà quella del presidente: per questo ruolo in risalita le quotazioni di Carlo Marchetti, notaio milanese di nota fede interista: si è seduto in Consiglio già nell’ultimo triennio da indipendente ma sempre in quota fondo americano. Sarà pure nel nuovo CdA e potrebbe stare un gradino più su con un ruolo di garanzia: non dispiacerebbe né al management italiano né a quello di Oaktree.