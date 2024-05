Chi è Carlo Marchetti, consigliere in orbita Oaktree nel CdA dell'Inter

In attesa di novità previste per l’assemblea dei soci del prossimo 4 giugno, come noto Oaktree è già dentro l’Inter. Dopo l’accordo per il finanziamento concesso a Zhang nel 2021, infatti, il fondo californiano aveva scelto due professionisti, ovverosia Carlo Marchetti e Amedeo Carassai, per entrare nel Consiglio di Amministrazione del club nerazzurro come amministratori indipendenti.

L’assemblea dei soci interisti dell’8 luglio 2021, infatti, aveva confermato l’ingresso di Marchetti e Carassai nel CdA. «Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo che si chiuderà al 30 giugno 2021, i signori Carlo Marchetti e Amedeo Carassai», si legge nel verbale dell’assemblea, con i due amministratori poi confermati (così come tutto il CdA) fino all’assenblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2024 nell’ottobre 2021, quando inoltre era stato confermato anche il compenso. «A ciascuno dei candidati consiglieri indipendenti Carlo Marchetti e Amedeo Carassai spetta una remunerazione annua ai sensi dell’art. 2389, primo comma, del codice civile per la carica ricoperta nella Società pari a Euro 30.000».

Ma chi sono i due professionisti scelti da Oaktree per entrare nel CdA Inter? E chi è Carlo Marchetti, indicato come possibile nuovo presidente del club nerazzurro?

Chi è Carlo Marchetti, notaio nel CdA Inter

Carlo Marchetti è nato a Milano il 27 dicembre 1973. Figlio di Piergaetano, noto giurista tra gli altri superconsulente di Guido Rossi nella creazione della Consob nonché dal 2004 al 2012 presidente di RCS Mediagroup, Carlo Marchetti è notaio dal 2004 e attualmente lavora nello studio notarile Marchetti, svolgendo la sua attività prevalentemente nel settore del diritto societario, finanziario e bancario.

È professore ordinario di diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Milano, ed autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto contrattuale e societario comparato, oltre ad essere componente della Commissione Studi d’Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato e della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano.

Inoltre, Marchetti è anche nel CdA di alcune società ed enti. È ad esempio presidente di Fondazione di Comunità Milano, nel cui consiglio di amministrazione è presente anche Carlotta Moratti (figlia di Massimo, ex patron dell’Inter). Oltre all’Inter, siede anche nel CdA di Agrati Group (multinazionale che opera nel settore dei sistemi e componenti di fissaggio), Colussi (azienda che detiene i brand Gran Turchese e Misura, storico sponsor dell’Inter), Goglio (che si occupa di progettazione e sviluppo di sistemi completi per l’imballaggio). Infine, attualmente è presidente di Check Point (società che si occupa di edizione di musica stampata e di spartiti di cui è socio insieme all’artista Massimiliano Pelan) e di Xgen Venture, società di gestione di fondi di venture capital con focus nel settore del lifescience di cui è socia Federica Draghi, figlia di Mario.