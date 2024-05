Moratti: «Ricomprare l’Inter? Non lo escludo, può darsi»

«Rivedremo i Moratti all’Inter? Non la vedo facile. Ma non lo escludo. Può darsi». Lo ha detto l’ex patron dell’Inter Massimo Moratti, in una intervista al settimanale Oggi. «Mia moglie mi chiede tutte le sere se ho ricomprato l’Inter. E io devo trovare sempre una scusa nuova per giustificarmi», ha proseguito.

«Comprare l’Inter è un impegno non da poco. I nostri figli Mao e Giovanni sono grandi tifosi. E anche Carlotta, che gira il mondo come presidente dell’Inter Campus… Per noi è un’esperienza ancora troppo recente. Ma sa: io da ragazzo non pensavo minimamente di fare il presidente dell’Inter, poi ho cambiato idea. E quindi, in futuro chissà. Vedremo», ha aggiunto Moratti.

«Comprare l’Inter e tenerla in alto ha costi troppo elevati. Un imprenditore da solo oggi non ce la può fare. Anche il Real Madrid è pieno di debiti… Il presidente-tifoso oggi è più difficile. Può esserci in società con costi inferiori». Infine, in merito alla nuova proprietà, aggiunge: «Oaktree è solidissima. Ma bisogna vedere le sue finalità. Il debito è talmente alto che non credo possano lasciarlo così. E vincere tenendo i conti in pareggio abbiamo visto che è impossibile».