EURO 2024, la lista dei 26 convocati dell'Olanda: presenti quattro calciatori della Serie A

Ronald Koeman ha ufficializzato i 26 convocati definitivi dell’Olanda in vista di EURO 2024 che inizierà ufficialmente il prossimo 14 giugno.

Gli Orange esordiranno il 16 contro la Polonia e sono stati inseriti nel gruppo D con Francia, la grande favorita, Polonia appunto e Austria. La selezione olandese vuole riscattarsi dopo il deludente Europeo giocato nel 2021 (l’edizione fu posticipata di un anno per l’emergenza Coronavirus), concluso agli ottavi di finale dopo la sconfitta per 2-0 contro la Repubblica Ceca.

Ed ecco i giocatori scelti dal ct Koeman per affrontare la competizione che si terrà in Germania. Presenti quattro calciatori che militano in Serie A. Esclusi, invece, Marten De Roon, per infortunio, e Joshua Zirkzee, anche lui alle prese con un guaio fisico, ma comunque ampiamente recuperabile per la rassegna continentale. Quindi per il centravanti del Bologna, che sarà uno dei nomi più caldi in sede di calciomercato, si può parlare di una esclusione per scelta tecnica. Oltre a De Roon, che figurava nella lista dei 30 pre convocati, tagliati anche Nick Olij (portiere dello Sparta Rotterdam), Ian Maatsen (difensore del Borussia Dortmund) e Quinten Timber (centrocampista del Feyenoord).

Convocati Olanda Europei – Le scelte del ct Ronald Koeman

Ecco la lista completa dei 26 giocatori dell’Olanda a EURO 2024: