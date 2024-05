Ufficiale, Flick nuovo allenatore del Barcellona: quanto guadagna

Dopo la decisione di non continuare con Xavi, il Barcellona affida la propria panchina a Hans-Dieter Flick. L’ex allenatore del Bayern Monaco e della Germania ha siglato un contratto di due anni con il club catalano che ha oggi ufficializzato il suo nuovo allenatore.

Il club catalano, inoltre, nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo con Xavi, prima di dare l’ufficialità che l’ex centrocampista non sarebbe stato l’allenatore per la stagione 2024/25, nonostante il suo accordo con il club. Xavi e il Barça hanno siglato un’intesa per un contratto da 3,5 milioni di euro netti. Il tecnico ha però rinunciato a ogni pretesa economica, ma è stato comunque rimborsato dei 2,5 milioni di euro anticipati per liberarsi nel 2021 dal club qatariota dell’Al Saad.

Stipendio Flick Barcellona – Stanziati due bonus speciali

Tornando a Flick. Il tecnico tedesco guadagnerà 3 milioni di euro. Un contratto, come detto biennale, che però prevede anche dei bonus a obiettivi. Infatti, in caso di conquista della Liga, titolo conquistato nella stagione 2022/23 fa dallo stesso Xavi, Flick incasserà 750.000 euro. Mentre in caso di vittoria della Champions League, che manca ai catalani dal 2015, ecco che al compenso fisso si aggiungerebbe un altro milione.