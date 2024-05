Ufficiale, ecco le date del calciomercato per la stagione 2024/25

Con la sola partita fra Atalanta e Fiorentina, in programma domenica 2 giugno, la stagione di Serie A sta è sempre più vicina alla conclusione. E come ogni estate, le settimane che anticiperanno l’inizio dell’annata 2024/25, saranno caratterizzate dal calciomercato.

Nella giornata di oggi, la FIGC ha emanato un comunicato ufficiale in cui i termini per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A, Serie B e Serie C. Come di consueto, la finestra estiva del calciomercato si aprirà il 1° luglio 2024 e terminerà venerdì 30 agosto.

Inoltre, è stata definita anche la finestra invernale. Il cosiddetto mercato di riparazione per le squadre iscritte ai tre campionati professionistici italiani inizierà il 2 gennaio 2025 e si concluderà il 2 febbraio. Sarà quindi di un mese esatto il tempo disponibile alle società per aggiungere i vari tasselli mancanti alle proprie rose di calciatori. Ma non va escluso un cambiamento radicale degli elementi presenti in squadra come avvenuto al Verona a inizio anno o alla Salernitana ancora prima.