Perrelli: «Sky sempre più Casa dello Sport. La nuova Champions sarà la svolta»

«La “Casa dello Sport” è quello che hanno vissuto i nostri abbonati nell’ultimo weekend, da Monaco a Barcellona passando per i tornei Atp, la Serie A con Udinese-Frosinone, i playoff di B e C, le finali di conference NBA. Una lista infinita di contenuti, condita dallo sky touch, la professionalità e la simpatia dei nostri talent, la grafica, gli investimenti in tecnologia e nei nostri prodotti. Tutto questo collegato dal fil rogue di Sky Sport 24. La casa dello sport è questa, ci sta dando grandissime soddisfazioni».

Con queste parole, l’Executive Vice President di Sky Italia Marzio Perrelli è intervenuto a Palazzo Reale, a Milano, in occasione della presentazione della stagione estiva di sport sulla pay-tv di Comcast. Un’estate che spazia dal calcio – con gli Europei 2024 – a tutti gli altri sport, con le Olimpiadi in programma a Parigi ad agosto.

«Quest’estate bisognerà aggiungere un paio di piani alla Casa dello Sport. Da qui a settembre 3.500 ore di dirette, inizieremo domani con la Fiorentina, poi finale di Champions e Mugello. Poi Europei Atletica di Roma antipasto delle Olimpiadi, quelli di calcio che si giocano in Germania. Per le Olimpiadi avremo mille ore su 10 canali. Poi ripartirà il calcio, Budapest con l’Atalanta il 14 agosto, Premier League e poi chiuderemo con l’America’s Cup di Vela», ha aggiunto.

Infine, una battuta di Perrelli sulla nuova Champions League, della quale Sky ha acquisito i diritti per il ciclo 2024-2027: «Sono il più grande tifoso del nuovo formar. Credo sia la vera svolta. Porterà interesse incredibile. Secondo me è la cosa più bella che ci poteva essere per un appassionato di calcio europeo, sarà meravigliosa. Finché ci sarà Sky Sport a fare sport, ci sarà un grande livello di passione e professionalità».