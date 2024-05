EURO 2024, da Ed Sheeran a Nelly Furtado: tutti gli ospiti per i grandi eventi in Germania

Manca sempre men0 a EURO 2024 che si terrà in Germania a partire dal 14 giugno e si concluderà con la finalissima di Berlino esattamente un mese più tardi. Un totale di 51 partite per la 17esima edizione del torneo continentale riservato alle nazionali. Sarà la prima nel paese tedesco unificato, visto che nel 1988 si tenne in Germania Ovest.

La macchina organizzativa è pronta a mettere a frutto mesi e mesi di organizzazione messi a punto per ospitare un totale di 2,7 milioni di tifosi sugli spalti e ben 7 milioni di persone attese nelle varie fan zone e davanti ai maxischermi. I tifosi che si recheranno nelle 10 città ospitanti (Berlino, Monaco, Francoforte, Stoccarda, Colonia, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Lipsia e Amburgo) potranno godere dei servizi messi a disposizione anche dal punto di vista turistico che presenterà un programma culturale di oltre 300 eventi collaterali accomunati dal tema calcistico.

Le 10 città ospitanti si fregiano già ora di 11 murales di grandi dimensioni con motivi legati al calcio, che creano un ponte tra la street art, la cultura dei tifosi e l’identità dei padroni di casa. In otto di queste città è stato realizzato uno “Stadio dei Sogni”; come punto d’incontro di arte, cultura e calcio con numerosi eventi dedicati alle nazioni partecipanti, tornei per i più piccoli e programmi culturali per tutta la famiglia. Sette città, inoltre, stanno allestendo i “Villaggi del Calcio” per accogliere i visitatori con spettacoli dal vivo, varie attività e, naturalmente, maxi-schermi per assistere alle partite.

Il 12 giugno, due giorni prima della partita d’apertura Germania-Scozia, Monaco di Baviera darà il calcio d’inizio alla festa dei tifosi di EURO 2024 con un grande concerto sul Theresienwiese, dove star internazionali come Ed Sheeran, Nelly Furtado, Dylan e il cantante tedesco Mark Forster si esibiranno davanti a 90.000 spettatori. Il 13 giugno invece, sarà il turno di Stoccarda con l’EURO 2024 Festival Stuttgart Opening Concert: qui saranno i migliori artisti tedeschi (fra cui Leony, i DJ Topic e Robin Schulz, e la star “di casa” Le Shuuk) a inaugurare i Campionati Europei insieme a 30.000 fan.

Anche Berlino, che prevede di accogliere circa 2,5 milioni di ospiti, sta organizzando una festa indimenticabile: la Straße des 17. Juni ospiterà un parco pop-up con vista sulla Porta di Brandeburgo, che durante il torneo sarà incorniciata dalla porta da calcio più grande del mondo. In collaborazione con EURO 2024 GmbH (la joint venture tra la UEFA e la Federazione calcio tedesca per l’organizzazione del torneo), l’Ente Nazionale Germanico per il Turismo incoraggia i visitatori a non limitarsi alle città che ospitano le partite, ma a prolungare la durata del loro soggiorno per esplorare anche la regione circostante. Informazioni su tutte le città ospitanti, i loro stadi e le loro bellezze a 360° sono disponibili in tedesco e in inglese sul microsito appositamente realizzato.

I numeri di EURO 2024