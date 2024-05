Diritti tv, la Serie A mette in vendita gli highlights dal 2024/25

La Lega Serie A è al lavoro per allocare gli ultimi pacchetti di diritti televisivi in vista del nuovo ciclo quinquennale 2024-2029. Cinque stagioni che vedranno ancora DAZN ricoprire il ruolo di player principale del campionato (con la trasmissione di tutti gli incontri) e Sky che manderà in onda tre partite a giornata in co-esclusiva, seppur con un maggior numero di big match in palinsesto.

In questi giorni, la Lega Serie A ha dunque deciso di sondare il mercato per l’assegnazione dei pacchetti non esclusivi relativi a campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana per le stagioni 2024/25, 2025/26 e 2026/27. Si va dagli highlights delle partite di Serie A da mandare in onda sabato, domenica e lunedì (sia a livello nazionale, che a livello di tv locali) fino alle dirette in radio per campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Complessivamente – come si legge nel documento consultato da Calcio e Finanza – i pacchetti (che non vengono assegnati in esclusiva) sono 12. Per quanto riguarda le cifre in gioco, si va da un minimo di 7mila euro a stagione per gli highlights di Serie A ad alcune tv locali (le province autonome di Trento e Bolzano), fino a un massimo di 4,7 milioni di euro a stagione per gli highlights del campionato di Serie A della domenica.

Dove vedere highlights Serie A 2024 2025 – Tutti i pacchetti in vendita

Di seguito, tutti i pacchetti e le relative cifre:

Pacchetto collegamenti nazionali stadio campionato di Serie A – 3,5 milioni a stagione

Pacchetto highlights nazionali sabato campionato di Serie A – 2,05 milioni a stagione

Pacchetto highlights nazionali domenica A campionato di Serie A – 4,7 milioni a stagione

Pacchetto highlights nazionali domenica B campionato di Serie A – 2,1 milioni a stagione

Pacchetto highlights nazionali lunedì campionato di Serie A – 2 milioni a stagione

Pacchetto highlights nazionali Coppa Italia e Supercoppa italiana – 650mila euro a stagione

Pacchetto highlights tv locali campionato di Serie A – da 7mila a 44mila euro in base alla regione

Pacchetto highlights tv locali campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana – da 7.500 a 48mila euro in base alla regione

Pacchetto radio nazionali dirette campionato di Serie A – 3,6 milioni a stagione

Pacchetto radio nazionali dirette Coppa Italia e Supercoppa italiana – 300mila euro a stagione

Pacchetto radio nazionali estratti campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana – 825mila euro a stagione

Pacchetto radio locali estratti campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana – 38.500 euro a stagione

Dove vedere highlights Serie A 2024 2025 – Il pacchetto più costoso

Come si evince dall’elenco, il pacchetto più costoso è quello relativo agli highlights A della domenica, che prevede immagini salienti «della durata massima di 3 minuti complessivi per ciascun evento, e per non più di 3 servizi editoriali diversi per Evento per tutti i Canali di emissione, in Differita, nei seguenti giorni solari di Gara e nelle seguenti fasce orarie»: