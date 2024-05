Lecco, a rischio l'iscrizione in Serie C. Il patron Di Nunno: «Non ho i soldi per la fideiussione»

Non è certo stata una stagione semplice per il Lecco, che dopo una lunga estate trascorsa in attesa di essere ammesso in Serie B, è retrocesso sul campo e ora rischia di non potersi iscrivere in Serie C.

Ad ammetterlo è lo stesso patron Paolo Leonardo Di Nunno: «Non farò la fideiussione da 350.000 euro necessaria per l’iscrizione in Serie C, non ho i soldi, devo pagare gli altri debiti». Senza il rispetto di questa condizione, entro i termini previsti dalla FIGC, ecco che il Lecco sarebbe escluso dal campionato.

Inoltre, Di Nunno ha rimandato la questione al sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, chiedendo allo stesso primo cittadino di provvedere al pagamento della fidejussione da 350.000 euro. A salvare il club potrebbe esserci un nuovo compratore. Domani, infatti, è atteso l’arrivo in città di un imprenditore napoletano, sul quale rimane un alone di mistero e riservatezza, con l’intenzione di prelevare il club. Una conclusione positiva, oltre a salvare il Lecco e permettergli così di potersi iscrivere in Serie C, è auspicata dallo stesso comune lombardo.