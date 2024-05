Comincia il Roland Garros di Sinner: il tabellone del torneo

Il secondo Slam stagionale è pronto a entrare nel vivo: il meglio del tennis mondiale è infatti protagonista sulla terra rossa del Roland Garros. A Parigi Novak Djokovic vuole bissare il successo del 2023, ma sono tanti i big in agguato a partire da Jannik Sinner, reduce dai problemi all’anca che lo hanno costretto a saltare gli Internazionali di Roma ma che va a caccia del suo secondo Slam dopo aver vinto gli Australian Open a gennaio. E al via del torneo c’è anche Rafael Nadal in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione in Francia. Ma quale è il tabellone Roland Garros 2024?

Tabellone Roland Garros 2024, il sorteggio

Inizierà contro Chris Eubanks il Roland Garros di Jannik Sinner. Al ritorno in campo dopo l’infortunio all’anca destra, l’altoatesino guiderà la parte bassa del tabellone. Dal suo lato ci saranno Carlos Alcaraz (che a Parigi tornerà in campo dopo aver saltato i due Masters1000 di Madrid e Roma), possibile rivale in semifinale, e Hubert Hurkacz, ipotetico rivale nei quarti. Sinner ha evitato Rafael Nadal: lo spagnolo sarà impegnato in un primo turno show contro Sascha Zverev, un match d’esordio dal sapore di rivincita della semifinale del 2022 tra il vincitore degli Internazionali di Roma e lo spagnolo, nella partita dove il tedesco si infortunò gravemente alla caviglia.

Nel primo quarto il campione in carica Novak Djokovic, prima testa di serie del tabellone, sfiderà all’esordio la wild card francese Pierre-Hugues Herbert. Nello stesso quarto del serbo figura anche Casper Ruud, n.7 del seeding, che inizierà la sua campagna contro il diciottenne ceco Jakub Mensik. Il n.4 del seeding, Daniil Medvedev aprirà contro il tedesco Dominik Koepfer mentre per il danese Holger Rune, due volte quarto finalista a Parigi, l’avversario sarà l’ex n.21 del mondo, il britannico Daniel Evans.

Il terzo quarto di tabellone è popolato da teste di serie insidiose: oltre ad Alcaraz figurano Andrey Rublev (n.6) che se la vedrà contro il giapponese Taro Daniel; Stefanos Tsitsipas (n.9) esordirà contro l’ungherese Marton Fucsovics.

Nell’ultimo quarto a tenere banco sarà il ventitreesimo confronto diretto in carriera tra Andy Murray e Stan Wawrinka.

Tabellone Roland Garros 2024, i possibili incroci