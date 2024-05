Il Roland Garros entra nel vivo: il montepremi dello Slam su terra

I campi in terra rossa della capitale francese sono pronti a ospitare i tennisti più forti del mondo. Con i match del primo turno in corso, il Roland Garros entra nel suo vivo con big e outsiders pronti a sfidarsi per il passaggio alla fase successiva.

Da Jannik Sinner reduce dai problemi fisici all’anca ma desideroso di portare avanti il suo cammino virtuoso anche nel secondo slam stagionale, passando per il campione in carica Novak Djokovic e la sua ambizione di replicare il successo del 2023.

Senza dimenticarsi ovviamente di Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas e il “vecchio leone” Rafael Nadal, in quello che sarà probabilmente il suo ultimo Open di Francia.

Ma al di là del prestigio e del titolo quanto vale vincere il Roland Garros?

Montepremi Roland Garros, le cifre