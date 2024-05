Formula 1, GP Monaco in streaming gratis? Guarda la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando il modo di seguire il GP Monaco in streaming gratis.

Siamo al clou di un fine settimana speciale per motori su Sky e in streaming su NOW: tutti in pista, dalla Formula 1 al Motomondiale e fino all’IndyCar. Sul circuito cittadino del Principato di Monaco, la F1 va in pista oggi a gara più glamour dell’anno.

GP Monaco in streaming gratis – Il via alle ore 15.00

Il GP di Monaco non sarà disponibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmesso domenica 26 maggio 2024, alle ore 15.00 in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione del campionato di Formula 1. Di seguito, il programma completo della giornata di domenica:

Ore 7.55: F3 – Feature Race

Ore 9.35: F2 – Feature Race

Ore 11.55: Porsche Super Cup – gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

GP Monaco in streaming gratis? La gara su Now

Per chi non fosse abbonato a Sky e volesse seguire il GP di Monaco in streaming, la gara sarà visibile anche su Now, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. Seguire il GP di Monaco in streaming su Now è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.

L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021-24, la UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.

Il Pass mensile ha un costo di 24,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Tuttavia, è possibile sottoscrivere un’offerta vincolata per 12 mesi e mantenere il Pass Sport al prezzo di 14,99 euro al mese per un anno.

GP Monaco in streaming gratis? Su NOW una proposta ricca e flessibile

Il GP di Monaco in streaming è solo uno degli eventi live che possono essere seguiti su NOW.

La proposta di NOW non è soltanto ricca, ma anche flessibile, perché sarà possibile seguire tutti gli eventi su diversi tipi di dispositivi: Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast e NOW Smart Stick.

In particolare, proprio grazie al NOW Smart Stick, sarà possibile trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV: saranno sufficienti una connessione a internet (velocità minima di 2,5Mbps) e un ingresso HDMI.