The last dance: ecco su chi puntare nell’ultimo turno di Serie A

Un ultimo turno di Serie A che dà molti spunti anche sul FPeX – Football Players Exchange di CSA , la piattaforma online su cui è possibile negoziare 400+ calciatori dei top campionati europei. Tra le 10 partite della giornata, la maggior parte si preannuncia interessante e densa di motivazioni per far bene.

Un fine settimana lungo che, da Cagliari-Fiorentina del giovedì, si concluderà con una domenica sera densa di emozioni e palloni che scottano, specialmente in zona retrocessione . Infatti, se fronte Europa bisognerà aspettare il verdetto della finale di Conference League, il terz’ultimo posto deve essere ancora assegnato: Frosinone, Udinese e Empoli faranno di tutto per salvarsi.

La 38esima giornata vede sfidarsi squadre di ogni tipologia, rispetto agli obiettivi centrati o meno. C’è chi non ha più nulla da chiedere alla propria stagione e naviga in zone tranquille di classifica; ci sono altri, invece, per cui l’ultimo turno decreterà il verdetto sulla propria annata .

Da Osimhen a Immobile: lasciare al meglio il proprio pubblico

Un turno di Serie A che potrebbe significare l’ultima apparizione per grandi bomber. Una passerella che, come dichiarato dai protagonisti, riguarderà quasi certamente Victor Osimhen (OSI09).

L’incertezza non riguarda la sua partenza, ormai data per sicura, semmai la sua presenza in campo, a causa di un problema fisico che gli ha impedito di scendere in campo contro la Fiorentina. Il popolo partenopeo vuole tributare il giusto saluto a uno dei protagonisti del terzo Scudetto della storia del Napoli: il Lecce non ha più nulla da chiedere al suo campionato e l’ex capocannoniere può approfittarne.

Spostandosi a Roma, sponda Lazio, la partita casalinga con il Sassuolo potrebbe avere un protagonista illustre: si tratta del capitano Ciro Immobile (IMM17).

L’attaccante italiano ha vissuto una stagione di più bassi che alti e il match dell’Olimpico potrebbe essere il suo ultimo con i biancocelesti: nonostante i due anni rimasti di contratto, infatti, la dirigenza potrebbe puntare su altri profili, con il classe 1990 che potrebbe concludere la carriera all’estero. Ecco che un Sassuolo ormai retrocesso potrebbe essere l’occasione giusta per tornare a iscrivere il proprio nome sul tabellino.

Incubo retrocessione e qualificazione europea: ultimi “novanta” di fuoco

Dopo annate complicate, il Torino può “uscire a rivedere le stelle” dell’Europa. E non importa se si tratta di Conference League. Il match esterno con l’Atalanta, reduce dalle fatiche della finale con il Bayer, potrebbe sancire il ritorno dei granata nel calcio europeo, dopo l’eliminazione ai playoff di Europa League 2019/20.

Nella partita di Bergamo la più interessante chiamata del FPeX-Football Players Exchange risponde al nome di Ivan Ilic (ILI08). Il centrocampista serbo è reduce dal gol contro il Milan, grazie a una delle sue solite giocate: inserimento su cross dalle fasce e tap-in, per un titolare inamovibile della rosa di Juric. La stanchezza degli atalantini potrebbe garantire tanti spazi, nei quali il numero 8 potrebbe andare a nozze.

Frosinone-Udinese è il match clou dell’ultimo turno di Serie A, senza se e senza ma. Lo Stirpe sarà il palcoscenico di 90 minuti dai cuori forti, con l’incubo retrocessione che aleggia tra le due squadre. Tra i bianconeri la lente d’ingrandimento non può che andare su Lazaar Samardzic (SAM24), eroe del pareggio all’ultimo secondo con l’Empoli. Il serbo è, probabilmente, all’ultima apparizione con i friulani e può decidere la salvezza con una delle sue giocate, che lo hanno portato a sei gol e due assist stagionali.

Coronare una stagione da top: Leao e Lautaro a caccia di gol

Due partite che, di per sé, hanno poco da dire al campionato. Il fanalino di coda Salernitana e l’Hellas Verona fresco di matematica salvezza non si preannunciano come ostacoli insormontabili, rispettivamente, per Milan e Inter. Eppure, ci sono due attaccanti che potrebbero viverla diversamente.

Reduce da due panchine di fila, Rafael Leao (LEA10) tornerà titolare nel suo San Siro e vuole migliorare ancor di più una stagione che, guardando alle statistiche, è molto positiva: 14 gol e 14 assist in tutte le competizioni per il portoghese, numeri che potrebbero aumentare contro la peggiore difesa della Serie A (78 gol subiti).

La trasferta di Verona potrebbe incrementare lo score di Lautaro Martinez (LAU10). Il capitano nerazzurro non sembra sottovalutare alcun match, nonostante sia già da un mese campione d’Italia. L’Hellas è reduce dalla vittoria a Salerno che ha matematicamente garantito la presenza dei gialloblù nel prossimo campionato: ecco che l’argentino potrebbe approfittare del clima disteso del Bentegodi per ribadire all’intero Paese che è lui il capocannoniere 2023/24.

Novanta minuti, o poco più, ci separano dai titoli di coda della stagione. La borsa dei calciatori vedrà tanti protagonisti nell’ultima giornata di Serie A: non resta che accedere alla piattaforma, iscriversi e iniziare a negoziare come un vero trader sul FPeX – Football Players Exchange.

