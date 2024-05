Serie A, Lautaro Martinez premiato come MVP della stagione 2023/24

Il premio MVP della Serie A TIM 2023/2024 come Migliore in Assoluto è stato assegnato al calciatore dell’Inter Lautaro Martinez. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Hellas Verona-Inter sul campo dello stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona.

La classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM (ad esclusione della 38a giornata).

«L’annata di Lautaro Martinez è stata straordinaria in termini di rendimento e leadership – ha dichiarato l’amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. L’attaccante dell’Inter ha rappresentato, con il suo carisma e le sue giocate, il perfetto Capitano di un gruppo ottimamente assemblato, che ha conquistato con merito lo Scudetto. Alla terza annata consecutiva con più di 20 gol in Serie A TIM, il campione del mondo argentino è ormai un assoluto Top Player, un patrimonio dell’Inter e del nostro Campionato, capace di essere sempre decisivo nei momenti determinanti della stagione».