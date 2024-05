Atalanta, un favore alla Roma? Ma con il quinto posto perde fino a 5 milioni

Dopo aver conquistato l’Europa League ai danni del Bayer Leverkusen, grazie a una strepitosa prestazione di Lookman, l’Atalanta si prepara ad essere ago della bilancia anche in Serie A. Con il successo europeo, i bergamaschi hanno offerto alla Roma la possibilità di qualificarsi per la prossima edizione della UEFA Champions League, ma il risultato finale dipende ancora da loro.

Per fare sì che i giallorossi possano giocare la prima Champions con il nuovo format, sarà necessario che la Dea chiuda il campionato al quinto posto (non al terzo o al quarto). Solo in questo modo il sesto posto varrà la qualificazione alla massima competizione europea per club (cinque dal campionato, di cui uno grazie al ranking, e uno per la vittoria dell’Europa League).

Questo traguardo varrebbe molto per la Roma, una cifra di poco inferiore ai 50 milioni di euro, ma d’altra parte anche il portafoglio dell’Atalanta potrebbe risentire positivamente – seppur in misura minore – di un miglior piazzamento in classifica. Insomma, se arrivare al quinto posto consente alla Dea di “spingere” un’altra italiana in Champions, la quarta o terza posizione in Serie A garantirebbero ricavi superiori.

Ma di che cifre parliamo? Partendo dalla Serie A, secondo le stime di Calcio e Finanza la differenza tra il quarto e il quinto posto dovrebbe aggirarsi intorno a 1,5 milioni di euro nella distribuzione dei ricavi da diritti tv. Il gap tra terzo e quarto è invece di 2 milioni di euro circa, motivo per cui l’obiettivo terzo posto (ancora alla portata della Dea) potrebbe valere fino a 3,5 milioni di euro.

Spostandoci invece sul fronte Champions, l’eventuale ingresso della Roma non sposterebbe cifre astronomiche per le altre italiane. I ricavi scenderebbero solo leggermente – principalmente a causa dell’ottimo ranking dei giallorossi – e l’Atalanta, nello specifico, vedrebbe la sua quota di partenza passare da 46,1 a 44,8 milioni circa.

Insomma, complessivamente, considerando i ricavi dai diritti tv della Serie A e i minimi dalla Champions League, per l’Atalanta arrivare o al quinto posto potrebbe valere fino a quasi 5 milioni di euro in meno.