Di Gregorio verso la Juve: l’impatto a bilancio e la rivendita per l’Inter

Mentre la Serie A 2023/24 volge al termine, i club sono già al lavoro per costruire le rose della prossima stagione. Tra queste c’è anche la Juventus, che sarebbe pronta a chiudere per l’acquisto del portiere Michele Di Gregorio dal Monza. L’estremo difensore è stato eletto il migliore del campionato nel suo ruolo in questa stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la cifra dell’operazione ammonterebbe a 20 milioni di euro. Un investimento importante, che consentirebbe da un lato al Monza di fare registrare un’ottima plusvalenza e che farebbe incassare anche l’Inter, dal momento in cui il club nerazzurro, secondo FcInter1908, vanta una percentuale del 10% sulla rivendita del portiere.

Ma come impatterebbe questa operazione sui conti di Juventus, Inter e Monza? Partendo dai bianconeri, secondo indiscrezioni di stampa Di Gregorio firmerà un contratto fino al 2029 a 2 milioni di euro netti a stagione (3,7 milioni di euro lordi). Se così fosse, il costo dell’estremo difensore per la stagione 2024/25 tra ingaggio e ammortamento sarebbe pari a 7,7 milioni di euro.

Anche l’Inter è spettatrice interessata, dal momento in cui per i nerazzurri è prevista una percentuale del 10% sulla rivendita del giocatore. In questo caso, il club nerazzurro andrebbe dunque a incassare 2 milioni di euro dal Monza, oltre ai poco più di 4 milioni di euro già incassati dal club brianzolo all’epoca della cessione nel 2022.

Infine, c’è la plusvalenza per il Monza. Il valore netto di Di Gregorio al 31 dicembre 2023 (ultimo dato ufficiale disponibile a bilancio) era pari a 2,4 milioni di euro circa. Cifra che è scesa a quota 2,1 milioni di euro circa. Considerando la rivendita in favore dell’Inter, la plusvalenza sarà dunque pari a 15,9 milioni di euro circa.