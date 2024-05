FA Cup vs Coppa Italia, chi vale di più? Quanto incassa chi alza i trofei

Bistrattata, malvista anche dai tifosi, ma comunque fonte rilevante di ricavi anche più delle dirette concorrenti all’estero. Parliamo della Coppa Italia, che ha visto la scorsa settimana la sua conclusione con il successo della Juventus nella finale dell’Olimpico contro l’Atalanta grazie alla rete di Vlahovic. Sabato, invece, sarà il turno del derby di Manchester tra City e United, che metterà in palio la FA Cup, la coppa nazionale riconosciuta al top tra quelle del vecchio continente. Che differenza c’è però da un punto di vista prettamente economico tra le due?

Partiamo dal tema dei ricavi, con orizzonte in particolare sulle prossime stagioni. Nei mesi scorsi infatti la Lega Serie A ha firmato un accordo con Mediaset che manterrà i diritti televisivi della Coppa Italia anche nel triennio 204/2027, con incassi aumentati per la Lega: si passa infatti a circa 58 milioni di euro, rispetto ai 48 milioni annui che l’emittente del Biscione ha versato nel triennio 2021/24.

La distanza, in termini di entrate a livello nazionale, non è così ampia rispetto alla FA Cup. Nei mesi scorsi infatti la Football Association ha firmato un accordo in aumento a circa 75 milioni di euro per le prossime stagioni con TNT Sports (che poi cederà alcune partite in chiaro alla BBC), ma sfruttando la possibilità di concedere la trasmissione in diretta di un maggior numero di gare: in particolare, infatti, saranno mandate in onda livetutte le partite della FA Cup a partire dal terzo turno, ovverosia dal turno in cui entrano in gioco le big inglesi, al contrario di quanto avvenuto fino alla stagione in corso. E le modifiche per il prossimo futuro riguardano anche il format, visto che non ci saranno più i replay (la ripetizione della gara in caso di parità al 9o’) e si giocherà solo nei fine settimana, con enormi proteste soprattutto da parte dei club minori.

Quanto vale vincere FA Cup, il confronto con la Coppa Italia

Ricavi che poi portano alla formazione del montepremi. Con differenze però, in questo caso, a favore della Coppa Italia. In particolare infatti vengono distribuiti circa 26 milioni di euro in premi alle squadre partecipanti al torneo da parte della Lega Serie A, rispetto ai 24 milioni complessivi che la FA versa a tutte i club che scendono in campo per la FA Cup.

In particolare, entrando nel dettaglio del paragone da quando entrano nei rispettivi tornei le big, questa è la suddivisione dei premi:

Premi Coppa Italia, le cifre

Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;

Raggiungimento dei quarti di finale – 1,2 milioni di euro;

Raggiungimento della semifinale – 2,9 milioni di euro;

Finalista perdente – 4,9 milioni di euro;

Vittoria in finale – 7,5 milioni di euro.

Montepremi FA Cup, le cifre

Raggiungimento degli ottavi di finale – 525mila euro;

Raggiungimento dei quarti di finale – 1,0 milioni di euro;

Raggiungimento della semifinale – 1,6 milioni di euro;

Finalista perdente – 3,4 milioni di euro;

Vittoria in finale – 4,5 milioni di euro.

La Juventus, quindi, con il successo in Coppa Italia ha incassato un assegno da circa 7,5 milioni di euro (oltre al 45% dell’incasso dell’Olimpico, che complessivamente è stato pari a 4,5 milioni di euro), mentre l’Atalanta sconfitta in finale ha incassato 4,9 milioni: cifra quest’ultima superiore a quanto riceverà la vincente della finale di FA Cup tra Manchester United e Manchester City.

Coppa Italia, le ipotesi di riforma

Il format della Coppa Italia resta comunque un tema all’ordine del giorno nelle discussioni. Nel documento presentato alla FIGC per le riforme del calcio italiano, infatti, la Lega Serie A aveva spiegato come siano in corso «analisi per rendere la Coppa ancora più competitiva, valutando i risultati della competizione con riguardo al profilo sportivo, al pubblico e agli aspetti economico-finanziari», seppur le proposte«pervenute dalla Serie B e dalla Lega Pro non sono accoglibili, al momento, per ragioni logistiche (stadi non idonei), tecnici (VAR e GLT non funzionerebbero in molti impianti) ed economici, oltre che sportivi».

Tra le proposte della Lega Serie A, invece, c’è un rafforzamento del «collegamento tra la vittoria della Coppa Italia o la partecipazione alla sua finale e qualificazione diretta alle maggiori competizioni europee, così da valorizzare la competizione», oltre all’ipotesi di valutare un «format della competizione collegati alle giornate di campionato, secondo quanto sperimentato in altri sport per non avere un numero eccessivo di partite durante la stagione (come nel caso dell’NBA-In-Season Tournament)».