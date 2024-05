Divock Origi torna al Milan: il peso dell’attaccante belga a bilancio

La notizia era nell’aria, ma in questi giorni è diventata ufficiale: Divock Origi saluta nuovamente la Premier League e torna al Milan. Si è conclusa l’esperienza al Nottingham Forest per l’attaccante belga classe 1995, che tornerà dunque al club rossonero, in vista di una nuova collocazione (difficile una permanenza nella rosa milanista).

Il Nottingham Forest infatti ha salutato il calciatore con una breve menzione in un comunicato nel quale ha congedato tre giocatori in scadenza di contratto (Felipe, Cheikhou Kouyaté e Wayne Hennessey) e archiviato i prestiti: «Il club può anche confermare che Gio Reyna, Divock Origi, Nuno Tavares, Gonzalo Montiel e Rodrigo Ribeiro sono arrivati alla fine dei loro prestiti. Il Nottingham Forest vorrebbe ringraziare ogni giocatore per il contributo dato nel loro periodo qui e augura loro il meglio per il futuro».

Quanto vale Origi? Il peso sui conti del Milan

Origi farà quindi ritorno a Milano, ma quanto pesa l’attaccante a bilancio? Il belga è arrivato al Milan all’inizio della stagione 2022/23, dopo la fine della sua esperienza con il Liverpool. Essendo un acquisto “a zero”, il suo costo storico ammonta a 660mila euro, in sostanza le commissioni pagate agli agenti per il suo ingaggio.

Nella stagione 2023/24, Origi è costato al Milan 165mila euro, pari alla sola quota ammortamento, dal momento in cui l’ingaggio era a carico del Nottingham Forest. Qualora rimanesse nel club, il suo costo per la stagione 2024/25 sarebbe invece pari a 5,4 milioni di euro (considerando anche lo stipendio da 4 milioni netti).

Quanto vale Origi? L’ipotesi di cessione e plusvalenza

Il suo valore netto a bilancio è invece sceso a 330mila euro. Il che significa che in caso di cessione, al Milan basterà incassare più di questa somma per fare registrare una plusvalenza. In caso di vendita il club rossonero potrebbe inoltre risparmiare la quota ammortamento rispetto alla stagiona 2023/24, pari appunto a 165mila euro.