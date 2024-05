Milan, accordo con Pioli per la risoluzione del contratto: presto l’annuncio

Stefano Pioli avrebbe trovato l’accordo con il Milan per una risoluzione consensuale del suo contratto da allenatore (con buonuscita). Il tecnico dopo quasi cinque anni in rossonero, lascerà dunque dopo la partita contro la Salernitana di sabato sera e sarà poi libero di accettare le proposte che dovessero arrivare da eventuali altri club.

Il comunicato da parte del club che ufficializzerà la fine del rapporto con Pioli è atteso nella giornata di domani, alla vigilia dell’incontro con i campani e probabilmente prima della conferenza stampa del tecnico annunciata per le ore 14.30. Si chiuderà così l’esperienza dell’allenatore in rossonero, dopo ben 240 panchine.

Pioli – che aveva un contratto fino al 30 giugno 2025, del valore di 4 milioni di euro netti – dirà così addio al club dopo quasi cinque anni. Arrivato al Milan nell’autunno del 2019, l’allenatore ha riconquistato l’accesso alla UEFA Champions League nel 2021 e successivamente ha vinto lo Scudetto (il 19° della storia rossonera) nel 2022.

In Champions League si contano tre stagioni alla guida del Milan. In due di queste (2021/22 e 2023/24), la squadra non è riuscita a superare la fase a gironi, mentre nel 2022/23 ha conquistato la semifinale, venendo però eliminata dall’Inter di Simone Inzaghi, nella rivincita dell’Euroderby della stagione 2002/03, quando i rossoneri si laurearono Campioni d’Europa.