Il testo della riforma Abodi: ecco la Commissione indipendente che controllerà i conti dei club

«È istituita la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche». Vede la luce, quindi, la discussa authority indipendente voluta dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. A riportalo è l’agenzia di stampa Radiocor.

«La Commissione ha sede in Roma ed è l’organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali», si legge nella bozza del Decreto legge “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025”.

«La Commissione – si legge nel provvedimento, atteso domani in Consiglio dei ministri– , svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni».

Inoltre, «certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l’adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l’ammissione, la partecipazione e l’esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente».