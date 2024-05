DAZN sfida la Kings League: il 26 maggio in diretta ecco la Infinity League

Continuano le sperimentazioni per DAZN, piattaforma leader nell’intrattenimento e live streaming sportivo, che lancia ufficialmente la prima edizione della Infinity League, l’evento calcistico indoor che porta in campo l’innovazione applicata all’intrattenimento grazie all’impiego di soluzioni tecnologiche innovative per rendere la trasmissione dell’evento sportivo ancora più all’avanguardia e con una ‘formula’ di intrattenimento pensata per i tifosi.

L’evento, in programma domenica 26 maggio in diretta dall’Olympia-Eissportzentrum di Monaco e disponibile in esclusiva live streaming su DAZN anche in Italia dalle 15:30 con la telecronaca italiana di Federico Marconi, vedrà sfidarsi 4 squadre, ognuna delle quali avrà un team maschile e uno femminile: il Bayern Monaco e il Wolfsburg, protagoniste in Bundesliga, il Delay Sports Berlin, club amatoriale tra i più famosi di Germania e il Global United FC, associazione internazionale senza scopo di lucro che fa leva sul calcio per realizzare progetti a difesa dell’ambiente e del clima, oltre che per lo sviluppo sociale e sportivo delle comunità locali.

Che cosa è Infinity League DAZN – I protagonisti

I diversi team saranno composti da leggende del calcio tedesco e mondiale, come gli ex Bayern Monaco e Wolfsburg Claudio Pizarro, Zé Roberto, Andrea Barzagli, oggi volto di DAZN e Campione di Germania nel 2009, Gaizka Mendieta e Christian Karembeu, celebri ex calciatrici come Anja Mittag, Julia Simic, Zsanett Jakabfi, Turid Knaak e diversi giovani talenti calcistici e content creator.

Le squadre si sfideranno in minipartite da 20 minuti, in una prima fase a gironi e una successiva fase a eliminazione, che decreterà il vincitore di questo innovativo torneo, sia nel format che nella tecnologia messa in campo: durante le diverse partite ogni squadra avrà, lungo il lato lungo del campo, una mini-porta aggiuntiva. Prima dell’inizio di ogni sfida, tramite la funzionalità di Fan Zone di DAZN, live chat che rende ancora più interattiva e coinvolgente la visione degli eventi sportivi in app, gli spettatori in Germania potranno decidere a quale squadra assegnare il jolly che permetterà di avere 120 secondi di tempo per provare a segnare in una mini-porta speciale, aumentando le proprie chance di marcatura, permettendo al pubblico di partecipare virtualmente alle sfide e contribuire a determinarne l’esito finale.

La Fan Zone è solo una delle novità pensate da DAZN per rendere l’Infinity League un evento indimenticabile per gli spettatori. Tante, infatti, le innovazioni all’avanguardia, mix di tecnologia e intrattenimento, pensate per garantire un’esperienza unica e coinvolgente. Dall’area interattiva GlassFloor, in grado di coinvolgere tutti coloro che assisteranno all’evento attraverso elementi di gamification, all’uso della tecnologia 5G e delle bodycam, per permettere ai tifosi di sentirsi ancor più dentro le azioni di gioco.

Calcio, ma anche tanta musica: per l’Infinity League, DAZN ha coinvolto anche due delle realtà musicali più importanti al mondo, come Warner Music e Warner Chappell, grazie alle quali diverse star della scena rapper tedesca si esibiranno dal vivo.