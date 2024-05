L’Inter non è più di proprietà della famiglia Zhang. Attraverso un comunicato ufficiale, il fondo californiano Oaktree ha annunciato questa mattina di aver rilevato la società nerazzurra a causa della mancata restituzione del prestito da 395 milioni di euro (interessi compresi), mettendo così fine alla gestione cinese iniziata nel 2016 e durata in tutto quasi otto anni.

Un’era che si è chiusa positivamente sul fronte sportivo, con la conquista del 20° Scudetto, che è valso la seconda stella per il club. Una lunga cavalcata per gli uomini di Simone Inzaghi che da ormai diverse settimane attendevano solo la matematica certezza di poter festeggiare il Tricolore che mancava da Appiano Gentile da due anni, in cui a trionfare furono prima il Milan e poi il Napoli.

Quest’ultimo è stato il settimo trofeo conquistato da Steven Zhang come presidente dell’Inter dal suo approdo nel 2016, prima di diventare nel 2018 il più giovane presidente della storia dell’Inter a soli 26 anni. Lo Scudetto della seconda stella vale l’aggancio di Zhang ad Angelo Moratti come numero di trofei vinti sotto la rispettiva presidenza. Per Zhang rimarrà invece irraggiungibile Massimo Moratti, artefice dello storico Triplete che risale ormai a quasi 14 anni fa.

Quanto ha vinto Steven Zhang? La classifica dei presidenti

Di seguito, i presidenti più vincenti della storia dell’Inter: