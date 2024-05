Da Budapest a Istanbul, scelte le sedi delle prossime finali delle competizioni UEFA

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi a Dublino, prima della finale di UEFA Europa League, e ha preso delle decisioni su una serie di questioni, a partire dalle indicazioni legate alle sedi delle prossime finali delle competizioni UEFA.

In particolare, le finali di Champions League si disputeranno a:

2026: Budapest, Puskás Aréna;

2027: decisione sospesa fino a settembre, a condizione che la FIGC fornisca informazioni sui progetti di ristrutturazione dello stadio San Siro di Milano.



In attesa quindi di scoprire cosa succederà sul fronte San Siro, Budapest si prepara ad ospitare la finale di Champions League per la prima volta: negli ultimi anni, la Puskas Arena è stata sede di tre partite degli Europei 2021 oltre che della finale di Europa League della stagione 2022/23 vinta dal Siviglia contro la Roma ai rigori.

Le finali di Europa League, invece, si giocheranno a:

2026: Istanbul, Beşiktaş Park;

2027: Francoforte, Stadion Frankfurt.

Sarà una prima volta per una finale anche al Beşiktaş Park, che nella sua storia ha ospitato una Supercoppa Europea nel 2019 tra Liverpool e Chelsea, così come per lo stadio del Francoforte, che ha ospitato cinque gare del Mondiale 2006 e ne ospiterà altrettante negli Europei 2024.

Infine, le finali di Conference League avranno come sede:

2026: Lipsia, RB Arena

2027: Istanbul, Beşiktaş Park

Anche per la RB Arena sarà una prima volta nell’ospitare una finale di una competizione UEFA: nel 2006 aveva ospitato cinque gare dei Mondiali, mentre la prossima estate ospiterà quattro sfide degli Europei 2024.