Inter, con l’addio a Zhang in bilico anche la tournée in Cina

L’addio sempre più probabile di Steven Zhang e di Suning all’Inter, oltre al cambio di proprietà, potrebbe portare all’annullamento della tanto attesa tournée in Cina, evento già praticamente definito e programmato per consentire al presidente nerazzurro di riabbracciare staff tecnico, dirigenziale e calciatori a otto mesi di distanza dall’ultima volta.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la tournée in Cina è fissata per fine luglio e con una durata di una settimana. Partenza fissata il 25, destinazione Chengdu, provincia del Sichuan e poi due amichevoli con Atletico Madrid e PSG. Ma la firma dell’accordo per questa tournée non è mai arrivata, e i noti e recenti sviluppi potrebbero cambiare tutto.

Nei prossimi giorni si capirà meglio, ma la sensazione è che il viaggio sarà cancellato. E l’Inter di conseguenza riorganizzerà la sua estate. Il raduno ad Appiano, in ogni caso, sarà intorno al 10 luglio. All’inizio della prossima settimana i dirigenti e l’allenatore faranno il punto della situazione.

È atteso un vertice di programmazione, che sarà importante anche in ottica mercato. Perché è vero che l’attività straordinaria sarà temporaneamente bloccata, quindi non ci sarà nessuna firma sui contratti (rinnovi inclusi), ma comunque le trattative possono essere portate avanti e poi finalizzate una volta che la questione proprietà sarà conclusa.