Inghilterra, i convocati per EURO 2024: nessun “italiano” presente in rosa

Il Ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha annunciato oggi la rosa dei 33 giocatori che cominceranno la preparazione e che verranno ridotti ai 26 da portare in Germania entro l’8 giugno, per disputare EURO 2024. L’Inghilterra ha grande talento in attacco, ma non mancano le sorprese, soprattutto nel reparto arretrato. Qui il Ct vuole valutare più opzioni prima di scegliere la rosa per l’Europeo.

In questa squadra non ci sono giocatori del campionato italiano. Nulla da fare per i milanisti Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, ma nemmeno per i romanisti Chris Smalling e Tammy Abraham. Ma le scelte forti non si esauriscono con la Serie A. La più clamorosa riguarda l’esclusione di Marcus Rashford, la scelta tecnica più inattesa: l’attaccante del Manchester Untied ha segnato 7 gol (l’ultimo a marzo) in 33 partite di Premier quest’anno, non abbastanza per convincere Southgate.

Fuori anche Jordan Henderson, vice capitano nel gruppo dal 2012 che aveva conservato il posto (non senza polemiche) anche quando la scorsa estate aveva lasciato il Liverpool per l’Arabia Saudita. Fuori anche tre pezzi importanti del Chelsea inseriti a lungo nel gruppo di Southgate: Raheem Sterling, che ne fa parte dal 2014, Reece James e Ben Chilwell. L’assenza di quest’ultimo è la conferma del problema principale di Southgate: il terzino sinistro.

Inghilterra convocati EURO 2024 – Tutti i 33 nomi preselezionati da Southgate

Tra le novità Kobbie Mainoo, il 18enne del Manchester United che proverà ad essere più di una comparsa, il quartetto del Crystal Palace Eze, Guehi, Wharton e Henderson (del Crystal Palace). Presente infine il 21enne Quansah, centrale del Liverpool. Di seguito, l’elenco completo dei calciatori, 26 dei quali dovranno convincere Southgate in vista di EURO 2024: