Abodi: «Inter? Non è pagina positiva: authority serve per prevenire situazioni così»

“Se si vogliono accendere finanziamenti di varia natura è legittimo ed è previsto dalle norme, certo non è una pagina estremamente positiva. L’ente terzo che vogliamo istituire serve a prevenire anche situazioni così”. Sono le parole del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’incontro con il Roma Club Gerusalemme, a proposito del caso Inter-Oaktree.

“Authority? Noi prendiamo tutti in considerazione. Ma quella proposta tradiva lo spirito della norma. Lo spirito era non tanto decidere le nomine, io non sono minimamente interessato a quello, io sono interessato a cambiare registro”, ha aggiunto Abodi. “Il testo è praticamente chiuso, i primi che lo devono ricevere sono a palazzo Chigi. Dunque prima ci sarà un pre-consiglio e poi, quando sarà definitivo, il testo lo avranno anche gli altri portatori di interesse che lo riceveranno prima del CdM di venerdì mattina”.



“L’indagine su Milano-Cortina? Ne siamo stati informati come voi, aspettiamo di capire. La Guardia di Finanza fa un lavoro egregio e ha il nostro sostegno. Ora vediamo le risultanze dell’indagine che non è mai motivo di soddisfazione e orgoglio, ma nemmeno di preoccupazione. La fondazione deve essere ed è una casa di vetro – ha concluso – e chiunque voglia guardarci dentro deve trovare le risposte sulla trasparenza e sui comportamenti gestionali”.