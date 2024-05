Florentino Pérez a Parigi: incontro con Macron su Mbappé alle Olimpiadi

Questo martedì a mezzogiorno è previsto un pranzo all’Eliseo per celebrare i 120 anni dalla creazione della FIFA (fondata il 21 maggio 1904), l’organo di governo del calcio mondiale che ha una filiale a Parigi. All’evento saranno presenti le sette federazioni (Francia, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Svizzera) che hanno firmato l’atto di creazione dell’organismo internazionale.

A questo pranzo sono invitati anche altri ospiti, tra cui Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il presidente francese Emmanuel Macron approfitterà di questo evento per parlare faccia a faccia con il numero uno delle Merengues sulla “liberazione” di Kylian Mbappé per i Giochi Olimpici di Parigi.

Perché il Real Madrid, probabile futura destinazione della stella in uscita dal PSG, ha scritto alla Federcalcio francese per indicare che non rilascerà per questo evento nessun giocatore che non rientri nelle date imposte dalla FIFA ai club. Il presidente della Repubblica chiederà questa eccezione anche per altri francesi del Real, tra cui Camavinga, Tchouaméni o Mendy.

Fin dall’inizio, Emmanuel Macron ha promesso che avrebbe fatto di tutto affinché la Francia e la selezione olimpica guidata da Thierry Henry avessero la migliore squadra possibile per i Giochi Olimpici. Resta da capire se Florentino cederà.